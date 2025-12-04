A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de terça-feira (3), um suspeito de integrar uma quadrilha especializada no golpe do “bilhete premiado”, esquema que age em várias regiões do Estado. A prisão ocorreu em Campinas e faz parte da Operação Bilhete Premiado (“Fabula Impostoris”), conduzida pela 3ª Delegacia de Investigações Gerais (3ª DIG) do Deic.

O homem foi surpreendido em um hotel e, segundo os investigadores, se preparava para aplicar novos golpes usando documentos e identidade falsos. Ele foi autuado por uso de documento falso. A polícia também procura a esposa dele, que está foragida.

O inquérito que sustenta a operação começou após um golpe registrado em 7 de julho de 2025, em Mirandópolis. Na ocasião, uma idosa foi induzida por dois irmãos — um deles já preso — a acreditar que eles possuíam um bilhete de loteria premiado. Eles afirmaram que, por motivos religiosos, não poderiam sacar o prêmio e pediram ajuda da vítima.