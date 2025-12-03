A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará uma operação especial de trânsito para garantir a realização da festa de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, no Jardim Santa Genebra. O evento, com missa campal e programação religiosa ao longo do dia, acontece no domingo, 7 de dezembro, das 7h às 20h.
As ações começam nesta quinta-feira (4) com o bloqueio da Rua Estácio de Sá, no trecho entre as ruas Domingos Cazotti e dos Aimorés, a partir das 20h. A interdição é necessária para a montagem das estruturas da festa e seguirá ininterruptamente até as 7h de segunda-feira (8), após a desmontagem.
No entorno, haverá reserva de vagas em trechos das ruas dos Aimorés e dos Maracatins.
Desvios e novos bloqueios
Para contornar o bloqueio permanente da Estácio de Sá, a Emdec indica como rota alternativa as ruas Domingos Cazotti, Pamplona e dos Aimorés.
No domingo, dia da festa, novos bloqueios passam a valer a partir das 6h:
- Rua Joaquim Norberto, a partir da Domingos Cazotti;
- Rua dos Maracatins, a partir da Rua dos Aicuxunas.
O acesso local estará garantido, e os motoristas poderão utilizar as vias internas do bairro como desvio.
Transporte coletivo
Com a interdição da Rua Estácio de Sá, a linha 338 (Shopping Iguatemi / Terminal Barão Geraldo) terá pequenas alterações e seguirá o mesmo desvio dos demais veículos.
No domingo, com os novos bloqueios, as linhas 134 (Terminal Barão Geraldo), 331 (Terminal Barão Geraldo / Rodoviária) e 333 (Terminal Barão Geraldo) também terão mudanças temporárias de itinerário.
Monitoramento do trânsito
A operação contará com três agentes da Mobilidade Urbana por turno, responsáveis por orientar motoristas e usuários do transporte coletivo. O Centro de Controle Operacional da Emdec dará suporte remoto às equipes em campo.