A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará uma operação especial de trânsito para garantir a realização da festa de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, no Jardim Santa Genebra. O evento, com missa campal e programação religiosa ao longo do dia, acontece no domingo, 7 de dezembro, das 7h às 20h.

As ações começam nesta quinta-feira (4) com o bloqueio da Rua Estácio de Sá, no trecho entre as ruas Domingos Cazotti e dos Aimorés, a partir das 20h. A interdição é necessária para a montagem das estruturas da festa e seguirá ininterruptamente até as 7h de segunda-feira (8), após a desmontagem.

No entorno, haverá reserva de vagas em trechos das ruas dos Aimorés e dos Maracatins.

Desvios e novos bloqueios