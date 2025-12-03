O Centro Educacional Integrado (CEI), instituição com mais de 40 anos de atuação em Campinas, vive hoje um dos períodos mais intensos de sua história. Em entrevista à Jovem Pan Campinas, o presidente Leonardo Bastos revelou a dimensão dos serviços oferecidos pela entidade e detalhou o atendimento especializado a idosos vítimas de violência doméstica, considerado um dos trabalhos mais urgentes da rede de proteção social do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Logo no início da conversa, Leonardo destacou a gravidade das situações que chegam ao órgão. Segundo ele, o serviço é acionado exclusivamente por denúncias encaminhadas pela Prefeitura, após investigação inicial da assistência social. “Os casos chegam até nós encaminhados pela Prefeitura, porque alguém fez uma denúncia e foi feita uma investigação inicial e verificou que existia uma denúncia de violência”, explicou.

O CEI atende atualmente 125 famílias envolvidas em episódios de violência contra a pessoa idosa. As situações relatadas são graves: cárcere privado, abandono, negligência extrema, violência física, abuso financeiro e até casos de violência sexual. “Temos idosos acamados, que quando a gente chega na casa, a casa está com acúmulo de lixo, ele na cama, todo defecado, situação crítica”, relatou Leonardo. Segundo ele, a subnotificação é comum. “O idoso tem uma dificuldade de pedir socorro... às vezes isso acontece na casa do vizinho e ninguém fica sabendo.”