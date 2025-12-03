O Centro Educacional Integrado (CEI), instituição com mais de 40 anos de atuação em Campinas, vive hoje um dos períodos mais intensos de sua história. Em entrevista à Jovem Pan Campinas, o presidente Leonardo Bastos revelou a dimensão dos serviços oferecidos pela entidade e detalhou o atendimento especializado a idosos vítimas de violência doméstica, considerado um dos trabalhos mais urgentes da rede de proteção social do município.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Logo no início da conversa, Leonardo destacou a gravidade das situações que chegam ao órgão. Segundo ele, o serviço é acionado exclusivamente por denúncias encaminhadas pela Prefeitura, após investigação inicial da assistência social. “Os casos chegam até nós encaminhados pela Prefeitura, porque alguém fez uma denúncia e foi feita uma investigação inicial e verificou que existia uma denúncia de violência”, explicou.
O CEI atende atualmente 125 famílias envolvidas em episódios de violência contra a pessoa idosa. As situações relatadas são graves: cárcere privado, abandono, negligência extrema, violência física, abuso financeiro e até casos de violência sexual. “Temos idosos acamados, que quando a gente chega na casa, a casa está com acúmulo de lixo, ele na cama, todo defecado, situação crítica”, relatou Leonardo. Segundo ele, a subnotificação é comum. “O idoso tem uma dificuldade de pedir socorro... às vezes isso acontece na casa do vizinho e ninguém fica sabendo.”
A porta de entrada é sempre a denúncia. A partir daí, psicólogos e assistentes sociais realizam escuta, avaliação de risco e elaboram o Plano Individual de Atendimento Familiar (PIFA). “O psicólogo e o assistente social vão até a casa para fazer uma escuta especializada, um acolhimento, entender aquela situação... e aí fazemos um plano de trabalho com metas de curto, médio e longo prazo”, explicou.
Rede de apoio e cuidado com os profissionais
Presidente Leonardo Bastos revelou a dimensão dos serviços oferecidos pela entidade (Arquivo Pessoal/Gemini)
O presidente destacou que o trabalho só funciona graças à articulação com a rede de saúde, com os Centros de Saúde e com a Prefeitura. Mas lembrou que a rotina é emocionalmente pesada para a equipe. “O trabalhador é exposto a situações de violência... por isso temos uma sala de descompressão e uma supervisão clínica institucional para apoiar esse profissional.”
Ele afirmou que a instituição conseguiu reduzir drasticamente o número de afastamentos por desgaste emocional. “Conseguimos reduzir de 20% para quase zero”, disse.
O CEI também busca alternativas internas para manter a saúde mental da equipe, oferecendo atividades nos núcleos de Justiça Restaurativa, Arte e Cultura e Pesquisa, além de oportunidades de crescimento profissional. “É um oxigênio para não perder a sensibilidade”, explicou.
Ampliação dos serviços
Divulgação/CEI
Apesar da visibilidade do atendimento a idosos, Leonardo enfatizou que o CEI opera uma rede ampla de serviços. Entre eles:
- Atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual (SESF)
- Acompanhamento de famílias com pessoas com deficiência vítimas de violência
- Serviço de convivência para crianças de 6 a 14 anos no contraturno escolar
- Serviço de convivência para idosos autônomos
- Equipe multiprofissional que acompanha alunos com deficiência nas escolas da rede pública
Hoje, a instituição atende 1.600 pessoas, número que representa uma transformação profunda desde a fundação em 1981. Leonardo relaciona esse avanço à mudança de foco em 2017. “Não adianta incluir uma criança na escola se ela sofre violência em casa. Não adianta ter um idoso em serviço de convivência se ele passa fome ou sofre violência.”
Desafios e participação da comunidade
O maior desafio, segundo ele, é financeiro. Apesar de 90% da operação ser custeada pela Prefeitura, 10% dependem de captação. “A gente tem um gasto de quase 20 a 30 mil por mês de recursos próprios”, disse. Para isso, o CEI mantém bazar, café, coleta de notas fiscais e campanhas de doação.
Leonardo resume a missão do CEI em três pilares: inclusão, superação da violência e construção de uma cultura de paz. E reforça o convite à população. “As pessoas podem ajudar fazendo doações, apoiando nosso bazar, curtindo nosso café, acompanhando nosso podcast, o CeiCast. Tudo isso colabora com o nosso trabalho.”
O CEI mantém informações atualizadas em www.ceicampinas.org.br e no Instagram @ceicampinas.