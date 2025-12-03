A Parada de Natal de Campinas acontece neste sábado (6 de dezembro), às 19h, na Avenida Francisco Glicério, e trará um diferencial que promete encantar o público: uma equipe de artistas de Parintins, conhecida pelos grandiosos desfiles do Norte do país, está na cidade para construir os carros alegóricos que farão parte do espetáculo.

Os profissionais trabalham no Barracão da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas), onde peças cenográficas, estruturas iluminadas e figuras tradicionais do período natalino ganham forma ao lado de elementos que remetem à identidade cultural de Campinas.

Para a presidente da ACIC, Nina Bertelli, a Parada tem importância estratégica para o comércio e para o Centro da cidade. “A Parada e toda a agenda do Natal Caminhos dos Sonhos têm como eixo fortalecer o comércio local, ampliar o fluxo de público no Centro e valorizar o espaço urbano”, destaca.