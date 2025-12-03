03 de dezembro de 2025
NATAL EM CAMPINAS

Parada de Natal terá carros criados por equipe de Parintins

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/ACIC
Evento será neste sábado na Glicério e contará com carros alegóricos assinados por artistas de Parintins, reforçando o espetáculo natalino.
Evento será neste sábado na Glicério e contará com carros alegóricos assinados por artistas de Parintins, reforçando o espetáculo natalino.

Parada de Natal de Campinas acontece neste sábado (6 de dezembro), às 19h, na Avenida Francisco Glicério, e trará um diferencial que promete encantar o público: uma equipe de artistas de Parintins, conhecida pelos grandiosos desfiles do Norte do país, está na cidade para construir os carros alegóricos que farão parte do espetáculo.

Os profissionais trabalham no Barracão da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas), onde peças cenográficas, estruturas iluminadas e figuras tradicionais do período natalino ganham forma ao lado de elementos que remetem à identidade cultural de Campinas.

Para a presidente da ACIC, Nina Bertelli, a Parada tem importância estratégica para o comércio e para o Centro da cidade. “A Parada e toda a agenda do Natal Caminhos dos Sonhos têm como eixo fortalecer o comércio local, ampliar o fluxo de público no Centro e valorizar o espaço urbano”, destaca.

No ano passado, cerca de 30 mil pessoas acompanharam o desfile, que se consolidou como o ponto alto da programação natalina. A secretária de Desenvolvimento Econômico e vice-presidente da ACIC, Adriana Flosi, afirma que cada detalhe está sendo planejado para superar as expectativas. “Estamos preparando uma Parada de Natal ainda mais especial. É um momento de encontro das famílias campineiras, e nosso compromisso é entregar uma festa organizada, acolhedora e emocionante”, afirma.

Vila do Papai Noel no Largo do Rosário

A programação que antecede a Parada começou no dia 28 de novembro, com a chegada do Papai Noel e a abertura da Vila do Rosário, um espaço de 1.000 m² com feira de artesanato, gastronomia e opções de presentes de pequenos empreendedores.

A Vila funciona das 10h às 20h, com horário estendido até 22h no dia da Parada. A partir de 9 de dezembro, a visitação irá até 22h durante a semana e até 17h aos domingos, seguindo aberta até 23 de dezembro.

Iluminação especial e programação nos bairros

Cinco pontos do Centro receberam decoração especial: Rua 13 de Maio, Catedral Metropolitana, Praça Carlos Gomes, Largo do Rosário e Palácio da Cidade.

A programação também se espalhará pelos bairros, levando atrações natalinas a várias regiões de Campinas. O musical O Quebra-Nozes terá seis sessões no Centro de Convivência Cultural.

