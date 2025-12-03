03 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Mulher de 26 anos é esfaqueada no Centro de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti; Polícia investiga o caso e não há informações sobre a identidade ou motivação do suspeito.
Uma mulher de 26 anos foi esfaqueada no fim da tarde de terça-feira (2), no Centro de Campinas. O ataque ocorreu no cruzamento das avenidas Benjamin Constant e Sacramento. O caso foi levado e registrado no plantão policial do 1º DP (Distrito Policial).

Segundo as primeiras informações, a vítima foi atingida no abdômen durante a agressão. O autor fugiu em seguida e não havia sido identificado até o momento da publicação.

A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender a ocorrência. A mulher recebeu os primeiros-socorros no local e foi encaminhada ao Hospital Mário Gatti.

Ainda não há informações sobre a motivação do ataque ou sobre o paradeiro do agressor.

