CONFRONTO

Foragido tenta escapar da Polícia e morre em tiroteio com Baep

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caso aconteceu em Sumaré
Caso aconteceu em Sumaré

Um homem de 41 anos morreu após um confronto com policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais) na tarde de quarta-feira (3), no Jardim Santa Terezinha, em Sumaré. De acordo com a polícia, a ação teve início após uma denúncia anônima.

As informações indicavam que um foragido da Penitenciária de Iperó estaria usando uma motocicleta preta para atividades de tráfico de drogas na região. Ao localizar o veículo descrito, os policiais tentaram fazer a abordagem, mas o suspeito fugiu.

A perseguição terminou quando o homem abandonou a moto e entrou em uma residência. De dentro do imóvel, ele atirou contra os agentes, que revidaram. O suspeito foi atingido e, mesmo após ser desarmado e socorrido, não resistiu aos ferimentos.

No local, os policiais apreenderam um revólver com numeração suprimida, munições e uma mochila com entorpecentes e dinheiro em espécie. Segundo o Baep, o material apreendido seria proveniente do tráfico de drogas.

