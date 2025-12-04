Um homem de 41 anos morreu após um confronto com policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais) na tarde de quarta-feira (3), no Jardim Santa Terezinha, em Sumaré. De acordo com a polícia, a ação teve início após uma denúncia anônima.

As informações indicavam que um foragido da Penitenciária de Iperó estaria usando uma motocicleta preta para atividades de tráfico de drogas na região. Ao localizar o veículo descrito, os policiais tentaram fazer a abordagem, mas o suspeito fugiu.

A perseguição terminou quando o homem abandonou a moto e entrou em uma residência. De dentro do imóvel, ele atirou contra os agentes, que revidaram. O suspeito foi atingido e, mesmo após ser desarmado e socorrido, não resistiu aos ferimentos.