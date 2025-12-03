A Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou, nesta terça-feira (2), a criação de dois novos cursos de graduação na Unicamp: História no período noturno no campus de Barão Geraldo e Relações Internacionais no período diurno no campus de Limeira. As propostas seguem agora para votação final no Conselho Universitário (Consu), com previsão de início das turmas em 2027.

A proposta do novo curso de História, apresentada pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), prevê 52 vagas e a contratação de dez docentes. O professor Rodrigo Camargo de Godoi, responsável pela apresentação, destacou que o curso — que terá duração de nove semestres — abordará temas como direitos humanos, urbanismo, estudos africanos e diaspóricos, história ambiental, história da arte, estudos ameríndios e patrimônio cultural.

Segundo Godoi, o curso atual do IFCH, que completará 50 anos em 2026, reúne hoje 21 docentes entre graduação, pós-graduação e extensão. O coordenador-geral da Unicamp, Fernando Coelho, elogiou o projeto e afirmou que a criação do curso noturno “garante acesso democrático e representa um avanço na modernização e na expansão do instituto”.