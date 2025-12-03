A Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou, nesta terça-feira (2), a criação de dois novos cursos de graduação na Unicamp: História no período noturno no campus de Barão Geraldo e Relações Internacionais no período diurno no campus de Limeira. As propostas seguem agora para votação final no Conselho Universitário (Consu), com previsão de início das turmas em 2027.
A proposta do novo curso de História, apresentada pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), prevê 52 vagas e a contratação de dez docentes. O professor Rodrigo Camargo de Godoi, responsável pela apresentação, destacou que o curso — que terá duração de nove semestres — abordará temas como direitos humanos, urbanismo, estudos africanos e diaspóricos, história ambiental, história da arte, estudos ameríndios e patrimônio cultural.
Segundo Godoi, o curso atual do IFCH, que completará 50 anos em 2026, reúne hoje 21 docentes entre graduação, pós-graduação e extensão. O coordenador-geral da Unicamp, Fernando Coelho, elogiou o projeto e afirmou que a criação do curso noturno “garante acesso democrático e representa um avanço na modernização e na expansão do instituto”.
A proposta de Relações Internacionais, apresentada pela Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), prevê 60 vagas, duração de oito semestres e a contratação de 15 docentes. A apresentação foi feita por Milena Pavan Serafim, professora-associada de Administração Pública da FCA, e por Rafael Dias, diretor executivo de Relações Internacionais (Deri).
Serafim destacou que o curso atende ao compromisso de fortalecer o campus de Limeira. O projeto começou a ser desenhado em 2012, ganhou novo fôlego em 2022 e foi aprovado pela Comissão Central de Graduação (CCG) em novembro deste ano.
A pró-reitora de Graduação, Mônica Cotta, explicou que o processo foi agilizado com apoio direto da PRG. “A intenção foi garantir que os dois cursos pudessem se materializar em 2027. Como pesquisadora, vejo a importância de todas as áreas atuando de forma integrada”, afirmou.
Entre os diferenciais do curso, Rafael Dias citou a criação do Laboratório de Pesquisas em Relações Internacionais, previsto para começar no quinto semestre. “O objetivo é formar um profissional capaz de atuar do interior paulista para o mundo, com base em estudos regionais, pesquisa e extensão”, disse.
Segundo ele, o mercado para internacionalistas inclui consulados, embaixadas, órgãos governamentais, universidades, centros de pesquisa, consultorias e entidades de representação internacional. “Há uma demanda crescente em regiões metropolitanas com forte presença de empresas multinacionais”, completou.