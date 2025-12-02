A Vigilância Sanitária de Americana retirou de circulação 728,97 kg de produtos impróprios para consumo em um açougue no bairro Antônio Zanaga, nesta terça-feira (2 de dezembro de 2025). A ação aconteceu após denúncia feita pelo SAC da Prefeitura e resultou no descarte imediato de grande quantidade de carnes e outros itens.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Entre os produtos descartados estão:
- 174,58 kg de carne bovina
- 241 kg de linguiça
- 186 kg de frango
- 65,9 kg de carne suína
- Além de peixe, rabada, carne seca e carne assada
Os fiscais também encontraram três freezers com carnes sem identificação, com validade vencida e alterações graves — mudança de cor e forte odor. Itens como fubá, farinha de rosca, macarrão, sucos em pó, cervejas e refrigerantes também estavam com prazo vencido.
Todo o material foi levado ao Aterro Sanitário com apoio da coleta pública.
Sem interdição, mas com punição
Apesar das graves irregularidades nos produtos, o estabelecimento apresentava boas condições estruturais, por isso não foi interditado. O proprietário responderá a processos administrativos e o local passará por novas fiscalizações nos próximos dias.
O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, destacou a importância da participação popular: “As denúncias dos cidadãos são fundamentais para agirmos rápido e evitar riscos à saúde. A equipe atuou com precisão e retirou imediatamente produtos que poderiam causar danos graves.”
A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, reforçou: “Nosso trabalho é contínuo. Casos como este mostram que precisamos manter inspeções rigorosas e orientar os comerciantes. A saúde da população é a prioridade.”
A Vigilância orienta que qualquer suspeita de irregularidade em estabelecimentos alimentícios seja denunciada pelo SAC da Prefeitura ou diretamente à Vigilância Sanitária.
Outro caso
No fim de semana, um mercado localizado no Jardim Thelia, em Americana, foi interditado durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 300 quilos de alimentos impróprios para o consumo.
A intervenção, batizada de “Operação Alimento Seguro”, identificou a comercialização de produtos com validade vencida e sem procedência comprovada. Entre os itens apreendidos estão:
- 250 kg de linguiça
- 30 kg de frango
- 20 kg de pernil
- 479 ovos
- Diversos doces, bebidas lácteas, cervejas e sucos
Todo o material apreendido foi inutilizado no local pelos agentes e posteriormente encaminhado ao aterro sanitário municipal para descarte adequado.
A gerente do estabelecimento foi conduzida à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, e as investigações seguem em andamento.