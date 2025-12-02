A Vigilância Sanitária de Americana retirou de circulação 728,97 kg de produtos impróprios para consumo em um açougue no bairro Antônio Zanaga, nesta terça-feira (2 de dezembro de 2025). A ação aconteceu após denúncia feita pelo SAC da Prefeitura e resultou no descarte imediato de grande quantidade de carnes e outros itens.

Entre os produtos descartados estão:

174,58 kg de carne bovina

de carne bovina 241 kg de linguiça

de linguiça 186 kg de frango

de frango 65,9 kg de carne suína

de carne suína Além de peixe, rabada, carne seca e carne assada

Os fiscais também encontraram três freezers com carnes sem identificação, com validade vencida e alterações graves — mudança de cor e forte odor. Itens como fubá, farinha de rosca, macarrão, sucos em pó, cervejas e refrigerantes também estavam com prazo vencido.