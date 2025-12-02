02 de dezembro de 2025
MAIS UM

Com carne fedida e vencida, vigilância descarta 729 kg de açougue

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Vigilância Sanitária encontrou carnes vencidas, com odor forte e sem identificação no Antônio Zanaga após denúncia de morador em mais um caso em Americana.
Vigilância Sanitária encontrou carnes vencidas, com odor forte e sem identificação no Antônio Zanaga após denúncia de morador em mais um caso em Americana.

Vigilância Sanitária de Americana retirou de circulação 728,97 kg de produtos impróprios para consumo em um açougue no bairro Antônio Zanaga, nesta terça-feira (2 de dezembro de 2025). A ação aconteceu após denúncia feita pelo SAC da Prefeitura e resultou no descarte imediato de grande quantidade de carnes e outros itens.

Entre os produtos descartados estão:

  • 174,58 kg de carne bovina
  • 241 kg de linguiça
  • 186 kg de frango
  • 65,9 kg de carne suína
  • Além de peixe, rabada, carne seca e carne assada

Os fiscais também encontraram três freezers com carnes sem identificação, com validade vencida e alterações graves — mudança de cor e forte odor. Itens como fubá, farinha de rosca, macarrão, sucos em pó, cervejas e refrigerantes também estavam com prazo vencido.

Todo o material foi levado ao Aterro Sanitário com apoio da coleta pública.

Sem interdição, mas com punição

Apesar das graves irregularidades nos produtos, o estabelecimento apresentava boas condições estruturais, por isso não foi interditado. O proprietário responderá a processos administrativos e o local passará por novas fiscalizações nos próximos dias.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, destacou a importância da participação popular: “As denúncias dos cidadãos são fundamentais para agirmos rápido e evitar riscos à saúde. A equipe atuou com precisão e retirou imediatamente produtos que poderiam causar danos graves.”

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, reforçou: “Nosso trabalho é contínuo. Casos como este mostram que precisamos manter inspeções rigorosas e orientar os comerciantes. A saúde da população é a prioridade.”

A Vigilância orienta que qualquer suspeita de irregularidade em estabelecimentos alimentícios seja denunciada pelo SAC da Prefeitura ou diretamente à Vigilância Sanitária.

Outro caso

No fim de semana, um mercado localizado no Jardim Thelia, em Americana, foi interditado durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 300 quilos de alimentos impróprios para o consumo.

A intervenção, batizada de “Operação Alimento Seguro”, identificou a comercialização de produtos com validade vencida e sem procedência comprovada. Entre os itens apreendidos estão:

  • 250 kg de linguiça
  • 30 kg de frango
  • 20 kg de pernil
  • 479 ovos
  • Diversos doces, bebidas lácteas, cervejas e sucos

Todo o material apreendido foi inutilizado no local pelos agentes e posteriormente encaminhado ao aterro sanitário municipal para descarte adequado.

A gerente do estabelecimento foi conduzida à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, e as investigações seguem em andamento.

