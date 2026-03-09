09 de março de 2026
VIOLÊNCIA

Suspeito de esfaquear companheira é preso em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GM
Homem foi localizado pela Guarda Municipal no Jardim das Bandeiras após mulher relatar agressão com faca e ameaça de morte.

Um homem de 41 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (9), em Campinas, suspeito de tentativa de feminicídio contra a companheira. A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas.

Segundo a Guarda Municipal de Campinas, o caso teve início na noite de domingo (8), quando uma equipe foi acionada após um homem informar que sua sogra estaria sendo agredida pelo companheiro.

Os agentes foram até o endereço indicado, no Jardim das Bandeiras, mas a vítima e o suspeito já não estavam no local. Moradores informaram que a mulher havia sido socorrida e encaminhada à UPA São José.

A equipe seguiu até a unidade de saúde e localizou a vítima, uma mulher de 40 anos, que apresentava um corte na região do ombro e hematomas pelo corpo. Conforme relato da própria mulher, as agressões ocorreram durante uma discussão com o companheiro.

Segundo a vítima, o suspeito a atingiu com uma faca e a ameaçou de morte, além de afirmar que não teria sido a primeira vez que sofreu agressões.

Após receber atendimento médico, a mulher foi levada pelos guardas até a Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Ela também solicitou medida protetiva de urgência.

Com as informações sobre o paradeiro do suspeito, equipes da Guarda Municipal realizaram buscas e localizaram o homem na manhã desta segunda-feira no próprio Jardim das Bandeiras. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada.

