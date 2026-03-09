Um homem de 41 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (9), em Campinas, suspeito de tentativa de feminicídio contra a companheira. A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Guarda Municipal de Campinas, o caso teve início na noite de domingo (8), quando uma equipe foi acionada após um homem informar que sua sogra estaria sendo agredida pelo companheiro.

Os agentes foram até o endereço indicado, no Jardim das Bandeiras, mas a vítima e o suspeito já não estavam no local. Moradores informaram que a mulher havia sido socorrida e encaminhada à UPA São José.