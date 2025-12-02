A Defesa Civil do Estado de São Paulo, a Unicamp e a AgemCamp fazem nesta quarta-feira, às 10h, o lançamento oficial do novo radar meteorológico instalado no Cepagri, em Campinas. Como parte da cerimônia, será emitido um alerta de chuva severa em caráter de teste, marcando simbolicamente o início da operação do equipamento.

O radar foi instalado no Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp e terá raio de cobertura de 100 quilômetros, alcançando os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas. O sistema faz varredura completa do céu a cada 10 minutos e envia dados em tempo real, permitindo identificar tempestades, queda de granizo e ventos fortes com mais precisão.

Avaliado em R$ 4,4 milhões, o equipamento foi adquirido com recursos do Fundocamp e da própria Unicamp e será integrado ao sistema estadual de gerenciamento de emergências. Segundo a articulação entre os órgãos, as informações produzidas pelo radar vão subsidiar ações de prevenção de desastres, defesa civil, planejamento urbano e estudos climáticos em toda a região.