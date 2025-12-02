O prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro (Republicanos), encerra 2025 com a avaliação de que o município vive “um momento totalmente diferente” em relação ao início de sua trajetória no Executivo. Em entrevista à Jovem Pan Campinas, ele afirmou que o primeiro ano após a reeleição marca uma fase de consolidação, com expansão de investimentos, melhorias na infraestrutura e preparação para o impacto econômico e turístico das barragens de Pedreira e Amparo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao comparar o início da primeira gestão, em 2017, com o atual cenário, Polidoro relembrou o período mais crítico: “Nós assumimos uma cidade que estava praticamente muito endividada, nós assumimos praticamente terra arrasada.” Segundo ele, a prioridade naquele momento foi reequilibrar as contas, cortar gastos e recuperar a capacidade de investimento.

O cenário de agora, diz o prefeito, é o oposto: “O primeiro ano dessa gestão já estamos colhendo frutos de todo o trabalho que nós realizamos desde 2017.” Ele destaca que Pedreira aplica entre 7% e 8% do orçamento anual em investimentos, algo entre R$ 18 milhões e R$ 20 milhões por ano, e afirma que a cidade é reconhecida como uma das que melhor aplica os recursos recebidos.