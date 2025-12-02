A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais uma morte por febre maculosa, elevando para quatro os óbitos de residentes do município em 2025. Todas as ocorrências deste ano evoluíram para morte, e apenas um caso teve infecção dentro da cidade.
A vítima mais recente é um homem de 44 anos, morador da área do Centro de Saúde Vista Alegre, na região Sudoeste. Ele apresentou sintomas em 12 de outubro e morreu cinco dias depois, em um hospital público da cidade. Segundo a Saúde, o local provável de infecção foi uma área de mata em outro município.
Ações de prevenção e monitoramento
Desde 2023, Campinas reforça as estratégias de prevenção com 364 ações educativas, sendo 62 em 2025. As atividades incluem palestras, oficinas, visitas domiciliares, capacitações de equipes e exposições orientativas, numa tentativa de ampliar o reconhecimento de risco e acelerar o diagnóstico.
Os dados mostram que:
- 2024: 8 casos e 1 morte, todos com transmissão em Campinas.
- 2025 (até novembro): 4 casos e 4 mortes; apenas 1 infecção ocorreu no município.
Doença grave e de evolução rápida
A febre maculosa, transmitida pela bactéria Rickettsia rickettsii, tem alta letalidade e depende de diagnóstico rápido. A infecção ocorre pela picada do carrapato-estrela, principalmente em fases jovens — “micuim” (larva) e “vermelhinho” (ninfa) — muito presentes entre junho e novembro, quando a baixa umidade favorece a proliferação no ambiente.
Os sintomas iniciais — febre, dor no corpo e dor de cabeça — podem ser confundidos com dengue ou outras viroses. O tratamento é eficaz, mas precisa começar nos primeiros dias de manifestação.
A Saúde reforça que qualquer pessoa que tenha estado em locais com vegetação, áreas ribeirinhas ou presença de capivaras e apresente febre em até 14 dias deve procurar atendimento imediatamente e informar a exposição ao carrapato.
Manejo de capivaras e legislação
Desde setembro de 2024, a Prefeitura conduz programa de controle reprodutivo das capivaras nos parques públicos. Já foram esterilizados quase 200 animais na Lagoa do Taquaral e cerca de 30 no Lago do Café.
O manejo seguirá para o Parque das Águas, Parque Ecológico, Parque Hermógenes de Freitas Leitão, Parque Linear Capivari e Parque Linear Ribeirão das Pedras.
A cidade também tem legislação específica: a Lei Municipal 16.418/2023 obriga organizadores de eventos em áreas de risco a informar sobre a presença do carrapato-estrela e o risco de febre maculosa.
A Prefeitura mantém uma página com orientações, perguntas e respostas, materiais educativos e painel de monitoramento da doença: https://campinas.sp.gov.br/sites/febremaculosa/inicio.