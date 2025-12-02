A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais uma morte por febre maculosa, elevando para quatro os óbitos de residentes do município em 2025. Todas as ocorrências deste ano evoluíram para morte, e apenas um caso teve infecção dentro da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima mais recente é um homem de 44 anos, morador da área do Centro de Saúde Vista Alegre, na região Sudoeste. Ele apresentou sintomas em 12 de outubro e morreu cinco dias depois, em um hospital público da cidade. Segundo a Saúde, o local provável de infecção foi uma área de mata em outro município.

Ações de prevenção e monitoramento

Desde 2023, Campinas reforça as estratégias de prevenção com 364 ações educativas, sendo 62 em 2025. As atividades incluem palestras, oficinas, visitas domiciliares, capacitações de equipes e exposições orientativas, numa tentativa de ampliar o reconhecimento de risco e acelerar o diagnóstico.