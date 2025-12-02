O Circuito – Nova Música, Novos Caminhos se prepara para sua quinta edição com um line-up de peso. Nesta sexta-feira (5), o ex-Titã Paulo Miklos vai realizar uma apresentação na Tetriz Club, em Campinas. Os ingressos estão disponíveis clicando aqui.

Um dos destaques da turnê é a oportunidade de conferir ao vivo o novo projeto intimista que reúne o titã Paulo Miklos – com mais de quatro décadas de estrada – e a multi-instrumentista, cantora e produtora Papisa. A apresentação marca uma das primeiras vezes em que a parceria sobe ao palco.

Completando a programação principal, sobem ao palco dois nomes efervescentes da nova cena: Tori e Ottopapi. O Circuito mantém ainda seu compromisso com a cena local, escalando uma atração de cada cidade visitada: em Campinas, a escolhida foi a banda Pré/sal.