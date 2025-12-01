Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária, pertencente ao TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira no km 13 do Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas. O veículo seguia no sentido sul quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle, cruzou o canteiro central e atingiu o talude da pista norte, onde parou no acostamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Havia três ocupantes na viatura. Dois não se feriram e um sofreu ferimentos leves, sendo levado à uma unidade hospitalar pela equipe de resgate da concessionária. O helicóptero Águia da PM foi acionado, mas não precisou realizar o transporte da vítima.



Rota das Bandeiras