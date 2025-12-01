Um trágico acidente durante um passeio turístico resultou na morte do médico brasileiro Cauê Dezotti, de 34 anos, na cidade de Lima, no Peru. A vítima, que estava no país para acompanhar a final da Copa Libertadores, morreu após bater a cabeça em uma ponte enquanto estava no andar superior de um ônibus turístico sem teto.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com relatos da polícia peruana e de outros torcedores, o acidente ocorreu durante um trajeto pelo “Circuito de Playas”. Cauê e um grupo de palmeirenses ocupavam o segundo andar do veículo, que é aberto. Testemunhas disseram que o motorista não reduziu a velocidade ao passar sob uma ponte baixa, o que provocou o impacto fatal.
O médico recebeu primeiros-socorros no próprio local. Ele foi atendido por uma ambulância e encaminhado para a Clínica Maison de Santé, mas não resistiu aos ferimentos.
O transporte do corpo para o Brasil está previsto para quarta-feira (3). O Ministério das Relações Exteriores informou, em nota, que a Embaixada do Brasil em Lima está prestando assistência consular à família.
Médico e professor
Especializado em cirurgia robótica, Cauê Dezotti atendia em Limeira e Campinas, além de atuar como professor na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Araras.
A instituição lamentou a perda: “A Faculdade São Leopoldo Mandic manifesta profundo pesar pelo falecimento do Dr. Cauê Dezotti. Perdemos um profissional exemplar, um docente comprometido com a formação acadêmica e um ser humano de qualidades ímpares.”
O Palmeiras também divulgou nota: “A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Cauê Brunelli Dezotti (…). Manifestamos nossa solidariedade à família e aos amigos de Cauê neste momento de dor e tristeza.”