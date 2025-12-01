Um trágico acidente durante um passeio turístico resultou na morte do médico brasileiro Cauê Dezotti, de 34 anos, na cidade de Lima, no Peru. A vítima, que estava no país para acompanhar a final da Copa Libertadores, morreu após bater a cabeça em uma ponte enquanto estava no andar superior de um ônibus turístico sem teto.

De acordo com relatos da polícia peruana e de outros torcedores, o acidente ocorreu durante um trajeto pelo “Circuito de Playas”. Cauê e um grupo de palmeirenses ocupavam o segundo andar do veículo, que é aberto. Testemunhas disseram que o motorista não reduziu a velocidade ao passar sob uma ponte baixa, o que provocou o impacto fatal.

O médico recebeu primeiros-socorros no próprio local. Ele foi atendido por uma ambulância e encaminhado para a Clínica Maison de Santé, mas não resistiu aos ferimentos.