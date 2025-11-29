A primeira-dama de Campinas, Maria Giovana Fortunato, vive em 2025 uma virada pessoal e política. Empresária, sanitarista, ex-vereadora e ex-candidata à Prefeitura de Americana, ela é dona de uma trajetória própria antes de assumir o posto ao lado do prefeito Dário Saadi, com quem se casou neste ano. Em entrevista ao FPX Cast, ela falou abertamente sobre o relacionamento, a nova função pública, a política nacional e o impacto de seu diagnóstico de esclerose múltipla.

Maria Giovana lembrou o primeiro encontro com Dário durante uma eleição — ocasião que marcou o início de uma ligação discreta, mas crescente. “A gente gostou muito de conversar, mas nós dois tínhamos uma postura muito respeitosa. Conversávamos abertamente… será que vai ser uma cabeça muito diferente? Será que uma coisa é uma conversa banal, outra coisa é um convívio?”, contou.

Ela destacou que a diferença de idade — “Nós temos 29 anos de diferença, eu sou o casal com a maior diferença de idade que conheço” — nunca foi um obstáculo real. “A gente tinha uma preocupação entre nós mesmo lá no início… e a gente não teve nenhuma dificuldade nesse sentido”, afirmou.