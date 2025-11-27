A semana pode ter sido menos turbulenta no plenário, mas não trouxe qualquer trégua política para Otto Alejandro (PL), alvo de Comissão Processante após denúncia de violência doméstica. O silêncio aparente escondeu uma movimentação intensa nos bastidores — e todas as frentes de pressão se voltaram contra o vereador, que segue cada vez mais isolado.
O primeiro passo formal foi a instalação oficial da Comissão Processante, publicada no Diário Oficial do Legislativo. Trata-se de um ato administrativo simples, mas simbólico: a partir desse momento, Otto passa a ser investigado pelo rito mais grave previsto na Lei Orgânica, com potencial de cassação do mandato, e qualquer argumento de “perseguição política” perde força, já que o processo agora segue normas rígidas e prazos definidos.
Na sequência, veio o movimento mais significativo da semana: a reunião da Comissão Permanente da Mulher. O encontro terminou com um requerimento conjunto assinado pelas cinco vereadoras da Câmara — Guida Calixto (PT), Paolla Miguel (PT), Mariana Conti (PSOL), Fernanda Souto (PSOL) e Débora Palermo (PL). A presença de Débora Palermo, colega de partido de Otto, é um dado político de enorme peso.
O documento pede explicitamente o afastamento imediato de Otto da presidência da Comissão de Constituição e Legalidade (Constileg), o colegiado mais importante e disputado do Legislativo. A Constileg é peça-chave na tramitação de praticamente todos os projetos, pois analisa juridicamente cada proposta antes de qualquer passo no plenário. Por isso, sua presidência sempre foi vista como um posto estratégico e de prestígio.
Ao pedir que Otto deixe o comando da Constileg, as vereadoras não apenas questionam sua legitimidade política para exercer o cargo, como também esvaziam sua autoridade interna, atingindo diretamente seu capital de influência na Câmara.
E o desgaste não parou aí.
Dentro do próprio PL, o ambiente é de desconforto crescente. A permanência de Otto como líder da bancada é questionada. Porém, o acordo feito no começo do ano determinava o revezamento da liderança entre os parlamentares da sigla, cada um por um ano. Ou seja, falta cerca de um mês para Otto deixar o posto. Há quem defenda a saída imediata, mas o sentimento é que a legenda vai deixar o ritmo natural da situação. De todo modo, se essa for a escolha, o PL perde uma oportunidade política para blindar a marca do partido de um desgaste que já se espalhou.
Enquanto isso, a Comissão Processante ainda não iniciou seus trabalhos de forma efetiva — algo que deve ocorrer já nos próximos dias. Mas, mesmo sem o processo em andamento, a situação política de Otto continuou a se deteriorar. Não houve alívio, pausa ou recomposição. Pelo contrário: cada dia trouxe uma nova camada de pressão institucional, partidária e pública.
A sensação nos corredores da Câmara é de que Otto entrou em uma espiral difícil de conter. E que, mesmo em uma semana aparentemente mais calma, o cerco se fechou um pouco mais. As pressões internas, externas e partidárias continuam se acumulando — e a fase crítica do processo sequer começou.
Enquanto isso...
Divulgação/CMC
A Câmara Municipal de Campinas realiza nesta sexta-feira, às 19h, a sessão solene de entrega do Título de Cidadão Campineiro ao ex-vereador Jorge Schneider e Valéria Bolsonaro. A homenagem é uma iniciativa do vereador Nick Schneider (PL), filho do ex-parlamentar.
Jorge Schneider nasceu em São Paulo em 13 de julho de 1954, mas vive em Campinas desde os três anos de idade. Ele exerceu cinco mandatos consecutivos como vereador, entre 2005 e 2024, e construiu trajetória ligada à atuação comunitária da Igreja Católica. Formado em Contabilidade e com experiência como gerente comercial, dedicou mais de três décadas a projetos sociais e à vida pública na cidade.
Já Valéria Bolsonaro, natural de Santos e residente em Campinas desde 1985, é bióloga formada pela PUC-Campinas. Iniciou sua carreira na Educação em 1987 e ingressou na política com a eleição para a Assembleia Legislativa em 2018, quando recebeu 54.519 votos. Foi reeleita em 2022 com 131.557 votos, presidiu a Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres da Alesp e coordenou frentes parlamentares. Em 2024, assumiu o cargo de secretária estadual de Políticas para as Mulheres.
Ciência e tecnologia
Divulgação/Unicamp
A Região Metropolitana de Campinas sedia nesta sexta-feira (28) um debate sobre o papel da ciência e da tecnologia no desenvolvimento regional. O evento, intitulado “Ciência & Tecnologia para o Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas”, será realizado no auditório da Adunicamp e é promovido pelo vereador Gustavo Petta (PCdoB) em parceria com o deputado federal Orlando Silva. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, confirmou presença.
O encontro pretende aproximar pesquisadores, universidades, instituições públicas, setor produtivo e gestores governamentais para discutir políticas de inovação e estratégias de fortalecimento do ecossistema científico da região, reconhecida como um dos principais polos tecnológicos do país.
A RMC abriga estruturas de referência nacional, como o Sirius, o CNPEM, o CTI Renato Archer, a Unicamp, o CPQD e uma rede de parques tecnológicos e startups. Esses equipamentos têm recebido investimentos do MCTI, incluindo recursos do Novo PAC da Ciência, que destinou R$ 12,1 bilhões a projetos estratégicos. Iniciativas financiadas pela Finep reforçam o avanço de pesquisas em áreas consideradas essenciais para a política científica nacional.
Segundo os organizadores, a integração entre governo, academia e setor produtivo é fundamental para ampliar a geração de conhecimento, estimular empregos qualificados e transformar a capacidade científica local em soluções para o desenvolvimento sustentável. O encontro desta sexta-feira busca contribuir para essa articulação, abrindo espaço para propostas e diálogo entre diferentes setores.
A primeira-dama
O FPX Cast encerra 2025 com uma convidada especial: a primeira-dama de Campinas, Maria Giovana Fortunato, a partir das 19h desta quinta-feira, ao vivo. Empresária, comunicadora e figura política em ascensão, Maria Giovana construiu sua história pública em Americana, cidade onde foi vereadora e, em 2024, candidata a prefeita pelo PDT. Em 2025, tornou-se primeira-dama de Campinas após se casar com o prefeito Dário Saadi, e desde então tem atuado em pautas sociais, políticas e de impacto comunitário.
