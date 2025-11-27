A semana pode ter sido menos turbulenta no plenário, mas não trouxe qualquer trégua política para Otto Alejandro (PL), alvo de Comissão Processante após denúncia de violência doméstica. O silêncio aparente escondeu uma movimentação intensa nos bastidores — e todas as frentes de pressão se voltaram contra o vereador, que segue cada vez mais isolado.

O primeiro passo formal foi a instalação oficial da Comissão Processante, publicada no Diário Oficial do Legislativo. Trata-se de um ato administrativo simples, mas simbólico: a partir desse momento, Otto passa a ser investigado pelo rito mais grave previsto na Lei Orgânica, com potencial de cassação do mandato, e qualquer argumento de “perseguição política” perde força, já que o processo agora segue normas rígidas e prazos definidos.

Na sequência, veio o movimento mais significativo da semana: a reunião da Comissão Permanente da Mulher. O encontro terminou com um requerimento conjunto assinado pelas cinco vereadoras da Câmara — Guida Calixto (PT), Paolla Miguel (PT), Mariana Conti (PSOL), Fernanda Souto (PSOL) e Débora Palermo (PL). A presença de Débora Palermo, colega de partido de Otto, é um dado político de enorme peso.