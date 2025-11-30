Cinquenta e cinco pessoas que circulavam a pé ou de moto morreram em acidentes nas vias urbanas de Campinas entre janeiro e outubro, segundo o Boletim Mensal de Óbitos no Trânsito da Emdec. O levantamento aponta que 33 motociclistas ou garupas e 22 pedestres perderam a vida no período, representando 87% das 63 mortes registradas nas ruas da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, afirma que o dado reforça a necessidade de atenção constante: “A segurança no trânsito é uma construção coletiva. Cada escolha feita ao sair de casa pode evitar um sinistro”, destacou.

Outros perfis de usuários tiveram números menores. Seis ocupantes de veículos morreram em acidentes urbanos — queda de 14% em relação ao mesmo intervalo do ano passado — e dois ciclistas foram vítimas fatais, redução de 60% na comparação com 2024.