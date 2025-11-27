Um homem foi preso suspeito de participar do roubo de uma motocicleta em Sumaré, crime que teria sido cometido com violência. A ação policial ocorreu no Jardim Santiago, após a localização do veículo e o reconhecimento dos envolvidos pela vítima.

De acordo com a ocorrência, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações durante o patrulhamento de que uma motocicleta roubada estaria escondida nas proximidades da Rua da Prosperidade. Após buscas na região, os militares encontraram o veículo em uma área de mata.

A proprietária da moto foi acionada e prestou depoimento. Ela relatou que foi agredida por três homens, que levaram o veículo à força. A vítima afirmou ter conseguido ver o rosto dos criminosos durante a ação.