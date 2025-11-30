O enoturismo em São Paulo deixou de ser tendência para se tornar realidade. E, nesse movimento, Campinas ocupa uma posição estratégica. Pela localização, pelos acessos rodoviários e pela proximidade com Viracopos, a cidade acabou virando ponto de partida para quem quer conhecer as Rotas do Vinho de São Paulo, programa criado pelo Governo do Estado para organizar e dar visibilidade a um setor que cresce de forma consistente.

São 86 vinícolas estão abertas à visitação, distribuídas entre as cinco rotas oficiais e diversos enodestinos fora dos circuitos principais. O número reflete o crescimento do setor e reforça a diversidade de terroirs paulistas.

Partindo de Campinas, o visitante tem acesso rápido a diferentes rotas e municípios vitivinícolas, como o Circuito das Frutas e a Rota Bandeirantes. Ambas reúnem algumas das vinícolas mais elogiadas do país.

Entre as vinícolas “imperdíveis” destacam-se:

Adega Maziero (Jundiaí — Circuito das Frutas)

Situada em Jundiaí, a Adega Maziero se destaca pela variedade de uvas que cultiva — Bordô, Niágara branca e rosada, Moscato, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon e Tannat — e pela combinação entre vinhos finos e vinhos de mesa colonial. A experiência é acessível: se você visitar, encontra loja, degustação, sucos e licores artesanais como parte da visitação. Essa diversidade — tanto de produtos quanto de estilos — faz da Adega Maziero uma excelente porta de entrada para quem quer conhecer o enoturismo no Circuito das Frutas, em um ambiente mais leve e familiar. Vinícola Micheletto (Louveira — Circuito das Frutas)

Na cidade de Louveira, a Vinícola Micheletto oferece uma proposta que vai além do vinho: o sítio permite ao visitante observar desde o cultivo da uva até a elaboração do produto final, com sucos integrais, vinhos, e atividades no empório. O local é descrito em avaliações como “simples e aconchegante”, com bom gosto e opções de lazer para família (aceita animais, possui estacionamento etc.). Para quem parte de Campinas ou região metropolitana, Micheletto representa uma escolha inteligente para um passeio mais tranquilo, combinando natureza, agricultura e o mundo do vinho em formato acessível. Vinícola Canguera (São Roque — Rota dos Bandeirantes)

Localizada em São Roque, na Estrada do Vinho Km 08, a Vinícola Canguera é considerada uma das pioneiras da região. O espaço foi integrado a um complexo turístico com restaurante, empório de produtos típicos, museu do vinho e passeios pelos vinhedos. Esse perfil mais completo — produção, visitação, gastronomia, história — faz dela uma parada imperdível para quem quer aproveitar a Rota dos Bandeirantes com intensidade e conexão local.

Essas vinícolas representam bem os pilares que tornam o enoturismo paulista especial: paisagens marcantes, hospitalidade familiar, respeito ao território e inovação. Mas, como elas, existem muitas opções que podem ser consultadas no site oficial do Rotas do Vinho de São Paulo.

Acessibilidade e novas formas de viajar

Outro diferencial do enoturismo paulista é a facilidade de acesso. Além da malha rodoviária estruturada, o estado dispõe dos aeroportos Viracopos (VCP), Guarulhos (GRU) e Congonhas (CGH), que estão a curtas distâncias das rotas e recebem visitantes de todo o Brasil.

As principais companhias aéreas — Gol, Latam e Azul — oferecem a possibilidade de stopovers de até 5 dias, permitindo que viajantes incluam uma parada estratégica em São Paulo para conhecer vinícolas sem custo adicional na passagem. Para aproveitar, basta consultar as regras de cada companhia aérea.

Cultura, gastronomia e hospitalidade paulista

A experiência nas Rotas do Vinho de São Paulo vai além dos rótulos. Diversas rotas integram projetos como Sabor de SP, Rotas do Queijo e Rotas do Café, criando um ecossistema gastronômico que valoriza produtores artesanais, ingredientes regionais e práticas sustentáveis.

É comum que as vinícolas ofereçam restaurantes próprios, piqueniques, trilhas, mirantes, áreas de descanso e espaços culturais. Muitas são administradas por famílias, criando um ambiente acolhedor, próximo e autêntico — características valorizadas pelo novo perfil de viajante.

Esse conjunto de elementos transforma cada viagem em uma experiência completa: natureza, cultura, gastronomia e história em um único roteiro.

Desde o lançamento das Rotas, São Paulo registra aumento expressivo no fluxo de turistas em vinícolas, com forte impacto na economia regional. A imprensa especializada destaca esse protagonismo: Bares SP aponta que vinícolas paulistas vêm ganhando projeção no cenário nacional e global, enquanto a CNN lista roteiros perto da capital entre os mais procurados do país.

Para Campinas, esse movimento amplia o potencial turístico da região e consolida a cidade como a principal base para explorar o interior paulista.

Mais do que visitar vinícolas, o viajante encontra paisagens surpreendentes, experiências sensoriais, gastronomia de alta qualidade e um espírito de hospitalidade que tem se tornado marca registrada do enoturismo paulista.

É um convite para viver São Paulo e descobrir os sabores e histórias que fazem cada rota valer a viagem.

Conheça todas as Rotas do Vinho e enodestinos de São Paulo. Acesse visitesaopaulo.com.