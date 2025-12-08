O ataque aconteceu na noite de sábado, 6 de dezembro. Salvador Ferreira dos Santos, de 76 anos, e Maria de Lourdes Sobrinho, de 56, foram mortos dentro de casa , após o imóvel ser invadido pelo atirador. O casal morreu ainda no local.

A Polícia Civil continua as buscas por Jeferson Silva Amorim, de 27 anos , suspeito de invadir uma casa no bairro Cidade Singer, em Campinas, e atirar contra quatro pessoas da mesma família , matando um casal e ferindo gravemente duas outras vítimas. Ele já era considerado foragido desde setembro, quando foi condenado por assassinar um ex-namorado de sua ex-companheira , em crime ocorrido em 2018.

As outras duas vítimas são um menino de 10 anos, neto do casal, baleado no queixo e internado em estado grave no Hospital Municipal Mário Gatti, e o filho das vítimas, de 19 anos, atingido no abdômen e levado ao Hospital da PUC-Campinas.

Segundo a investigação, Jeferson chegou ao imóvel em uma motocicleta na companhia da atual namorada. Ele desceu do veículo, entrou na residência e abriu fogo contra a família, fugindo em seguida. O caso foi registrado como feminicídio, homicídio por motivo fútil e tentativa de homicídio.

A filha do casal relatou à Polícia Civil que Jeferson havia sido condenado pelo Tribunal do Júri a 15 anos de prisão em regime fechado, com mandado de prisão expedido desde 10 de setembro. Ela afirmou que o homem prometeu “se vingar caso fosse condenado”. Mesmo com a ordem judicial válida desde então, o suspeito não foi localizado.