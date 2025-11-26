Após a Operação Sossego realizada no feriado prolongado de 20 de novembro, a Prefeitura de Sumaré voltou a chamar a atenção da população para os riscos e as normas que envolvem o uso das bicicletas motorizadas, que vêm se multiplicando pelas ruas da cidade. A fiscalização é feita de forma integrada pela Polícia Municipal e pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), com foco na segurança viária e no cumprimento da legislação.

Durante a operação, a Polícia Municipal recolheu diversas unidades irregulares. Segundo o município, muitos desses veículos apresentam adaptações caseiras, falta de equipamentos obrigatórios e ruídos excessivos, fatores que motivam autuações e retenções. A instalação improvisada de motores não só compromete a estrutura das bicicletas como pode provocar superaquecimento, falhas nos freios, perda de controle e aumento do risco de acidentes.

O secretário municipal de Segurança, Jeverson Eclair Soares, destacou que o trabalho continuará firme. “A nossa preocupação é garantir segurança para todos. Bicicletas motorizadas irregulares representam risco ao condutor e à coletividade, além de gerar incômodo sonoro. Vamos seguir atuando tanto na Operação Sossego quanto nas fiscalizações de rotina”, afirmou.