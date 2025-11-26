O Procon Campinas divulgou orientações para quem pretende aproveitar a Black Friday, marcada para sexta-feira, 28 de novembro, período conhecido pela grande oferta de descontos em lojas físicas e virtuais. A cartilha com todas as recomendações está disponível no site do órgão.

O diretor do Procon Campinas, Paulo Giglio, afirma que a principal regra é atenção redobrada. “Quem for aproveitar as ofertas deve comparar preços em diferentes lojas, evitar compras por impulso e desconfiar de valores muito abaixo do mercado, que podem indicar produtos falsificados”, destacou.

Para compras online, o Procon recomenda verificar a reputação da loja, conferir prazos de entrega, guardar comprovantes e confirmar se o site usa sistema seguro de pagamento. “Crie senhas fortes e, se possível, utilize cartão virtual para tornar a compra mais segura”, orientou Giglio.