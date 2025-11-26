O Procon Campinas divulgou orientações para quem pretende aproveitar a Black Friday, marcada para sexta-feira, 28 de novembro, período conhecido pela grande oferta de descontos em lojas físicas e virtuais. A cartilha com todas as recomendações está disponível no site do órgão.
O diretor do Procon Campinas, Paulo Giglio, afirma que a principal regra é atenção redobrada. “Quem for aproveitar as ofertas deve comparar preços em diferentes lojas, evitar compras por impulso e desconfiar de valores muito abaixo do mercado, que podem indicar produtos falsificados”, destacou.
Para compras online, o Procon recomenda verificar a reputação da loja, conferir prazos de entrega, guardar comprovantes e confirmar se o site usa sistema seguro de pagamento. “Crie senhas fortes e, se possível, utilize cartão virtual para tornar a compra mais segura”, orientou Giglio.
Ele também reforça que o consumidor deve capturar a tela com a confirmação do pagamento e o resumo do pedido, guardando mais uma prova em caso de problemas futuros.
Cuidados nas lojas físicas
O Procon lembra que é essencial conferir informações do produto: validade, uso, composição, quantidade, preço e política de trocas.
Em lojas físicas, a troca não é obrigatória quando o motivo é arrependimento, como cor ou tamanho. Já a garantia legal segue os prazos de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para duráveis.
Dicas importantes da cartilha
Para evitar prejuízos, o órgão recomenda:
- Verificar se o produto realmente está em promoção;
- Comparar preços entre diferentes lojas e sites;
- Checar o valor do frete e prazo de entrega;
- Não clicar em links enviados por redes sociais ou e-mails promocionais — sempre acessar o site digitando o endereço no navegador;
- Capturar telas da publicidade, garantindo prova da oferta divulgada.
Reclamações e denúncias
Consumidores podem registrar queixas ou denunciar irregularidades pelo telefone 151, nos postos presenciais ou pelo site: procon.campinas.sp.gov.br.