Um homem foi preso após invadir a residência da ex-companheira, no Parque Industrial, em Sumaré, armado com uma faca. De acordo com o relato da vítima, o agressor estava visivelmente embriagado e sob efeito de entorpecentes.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até a Rua Odete Barbosa Meneis. Segundo as informações, o homem arrombou o portão da casa e, além de fazer ameaças, tentou subtrair um botijão de gás do local.

Ao chegar ao endereço, os policiais tentaram conter a situação, mas o autor desobedeceu às ordens de abordagem e manteve o comportamento agressivo. Diante da resistência, foi necessário o uso de técnicas de controle físico para imobilizá-lo.