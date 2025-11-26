26 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após invadir casa da ex-companheira armado com faca

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima relatou que o agressor, que estava embriagado e sob efeito de drogas, arrombou o portão e fez ameaças; ele foi detido no local.
Vítima relatou que o agressor, que estava embriagado e sob efeito de drogas, arrombou o portão e fez ameaças; ele foi detido no local.

Um homem foi preso após invadir a residência da ex-companheira, no Parque Industrial, em Sumaré, armado com uma faca. De acordo com o relato da vítima, o agressor estava visivelmente embriagado e sob efeito de entorpecentes.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até a Rua Odete Barbosa Meneis. Segundo as informações, o homem arrombou o portão da casa e, além de fazer ameaças, tentou subtrair um botijão de gás do local.

Ao chegar ao endereço, os policiais tentaram conter a situação, mas o autor desobedeceu às ordens de abordagem e manteve o comportamento agressivo. Diante da resistência, foi necessário o uso de técnicas de controle físico para imobilizá-lo.

O agressor e a vítima foram encaminhados ao Plantão Policial de Sumaré. Após a oitiva das partes, a autoridade presente determinou a elaboração do boletim de ocorrência e ratificou a prisão em flagrante do homem. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

