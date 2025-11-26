26 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Moradora de Cosmópolis morre após cair em cachoeira em Analândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Rapelista de Cosmópolis morreu após queda na Cachoeira da Bocaina, em Analândia; PM acionou helicóptero Águia, mas vítima não resistiu.
Rapelista de Cosmópolis morreu após queda na Cachoeira da Bocaina, em Analândia; PM acionou helicóptero Águia, mas vítima não resistiu.

Uma mulher de 30 anos morreu na manhã de domingo (23) após sofrer uma queda enquanto praticava rapel na Cachoeira da Bocaina, em Analândia. A vítima, Amanda de Souza Patene, era natural de Cosmópolis e atuava como freelancer na área, sendo experiente na atividade.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando Amanda caiu sobre pedras, sofrendo ferimentos graves na cabeça e no quadril. O helicóptero Águia foi acionado para o resgate e realizou a remoção da vítima, mas ela não resistiu durante o transporte para um hospital em Pirassununga.

O corpo foi encaminhado ao IML de Limeira e sepultado em Cosmópolis.

