Uma mulher de 30 anos morreu na manhã de domingo (23) após sofrer uma queda enquanto praticava rapel na Cachoeira da Bocaina, em Analândia. A vítima, Amanda de Souza Patene, era natural de Cosmópolis e atuava como freelancer na área, sendo experiente na atividade.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando Amanda caiu sobre pedras, sofrendo ferimentos graves na cabeça e no quadril. O helicóptero Águia foi acionado para o resgate e realizou a remoção da vítima, mas ela não resistiu durante o transporte para um hospital em Pirassununga.

O corpo foi encaminhado ao IML de Limeira e sepultado em Cosmópolis.