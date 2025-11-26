Os moradores da Região Metropolitana de Campinas poderão aproveitar os próximos dias com tempo firme e sem previsão de chuvas. Segundo a previsão, esta quarta e quinta-feira serão de estabilidade, com temperaturas amenas e clima propício para atividades ao ar livre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A máxima deve variar entre 25°C e 27°C nos dois dias, garantindo um cenário de conforto térmico. A única mudança mais perceptível ocorre na quarta-feira, quando ventos moderados podem deixar a sensação de frescor ainda maior.

O céu deve permanecer com poucas nuvens, e a tendência de estabilidade deve seguir ao longo da semana, sem influência de frentes frias ou sinal de precipitação na região.