26 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

RMC terá quarta e quinta-feira com sol e clima ameno

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
De acordo com a previsão do tempo, esta quarta e quinta-feira serão de tempo estável e temperaturas amenas.
De acordo com a previsão do tempo, esta quarta e quinta-feira serão de tempo estável e temperaturas amenas.

Os moradores da Região Metropolitana de Campinas poderão aproveitar os próximos dias com tempo firme e sem previsão de chuvas. Segundo a previsão, esta quarta e quinta-feira serão de estabilidade, com temperaturas amenas e clima propício para atividades ao ar livre.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A máxima deve variar entre 25°C e 27°C nos dois dias, garantindo um cenário de conforto térmico. A única mudança mais perceptível ocorre na quarta-feira, quando ventos moderados podem deixar a sensação de frescor ainda maior.

O céu deve permanecer com poucas nuvens, e a tendência de estabilidade deve seguir ao longo da semana, sem influência de frentes frias ou sinal de precipitação na região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Comentários

Comentários