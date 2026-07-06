Motoristas e motociclistas que circulam pela Rua Manoel Machado Pereira, no Parque Valença I, passam a ser fiscalizados por radar em caráter definitivo a partir desta segunda-feira (6). O equipamento foi remanejado pela Emdec e vai registrar excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.

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O ponto de fiscalização fica no sentido Centro-bairro, na altura da Rua Dr. Edgard Pereira de Souza, em um trecho posterior ao Terminal BRT Campo Grande e antes da Praça da Concórdia. O limite de velocidade no local é de 50 km/h.

A implantação definitiva ocorre após a fase de aferição do equipamento, período em que as infrações ainda não eram computadas. Mesmo assim, a Emdec registrou uma série de condutas de risco no trecho, incluindo motociclistas trafegando a 59 km/h, 88 km/h e até 107 km/h.