Motoristas e motociclistas que circulam pela Rua Manoel Machado Pereira, no Parque Valença I, passam a ser fiscalizados por radar em caráter definitivo a partir desta segunda-feira (6). O equipamento foi remanejado pela Emdec e vai registrar excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.
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O ponto de fiscalização fica no sentido Centro-bairro, na altura da Rua Dr. Edgard Pereira de Souza, em um trecho posterior ao Terminal BRT Campo Grande e antes da Praça da Concórdia. O limite de velocidade no local é de 50 km/h.
A implantação definitiva ocorre após a fase de aferição do equipamento, período em que as infrações ainda não eram computadas. Mesmo assim, a Emdec registrou uma série de condutas de risco no trecho, incluindo motociclistas trafegando a 59 km/h, 88 km/h e até 107 km/h.
Também foram flagrados casos de avanço do sinal vermelho e situações em que condutores passaram em alta velocidade pelo cruzamento. Em uma das imagens divulgadas pela Emdec, um motociclista com bag de entrega aparece cobrindo a placa com as mãos ao passar pelo radar.
Segundo a empresa, os registros feitos durante a aferição reforçam a necessidade da fiscalização eletrônica no local. A medida tem como objetivo reduzir riscos de acidentes e atropelamentos em uma região com grande circulação de veículos, usuários do transporte público, pedestres e ciclistas.
A Manoel Machado Pereira concentra o acesso à região da Praça da Concórdia e do Terminal Itajaí. O trecho também recebe usuários do transporte coletivo e integra o Sistema Cicloviário Campo Grande, o que amplia a preocupação com a segurança viária.
A Emdec informou que já registrou no ponto um acidente com vítima ferida em agosto de 2025, envolvendo uma colisão de carro em um semáforo.
O novo radar também atende linhas do eixo Campo Grande, como 200, 203, 204, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219 e 289, que circulam pela região e atendem bairros como Jardim Novo Maracanã, Campina Grande, Parque da Floresta, Santa Clara, Jardim Lisa, Jardim Maracanã, Terminal Itajaí, Jardim Bassoli, Colina das Nascentes, Residencial São Luiz e Itajaí IV.
A fiscalização mira comportamentos que estão entre os principais fatores de morte no trânsito. Segundo a Emdec, dos sete casos fatais já analisados em 2026, um teve relação com excesso de velocidade. Em 2025, a velocidade foi o fator de risco que mais matou em Campinas, com 50 mortes. Outros quatro casos fatais envolveram diretamente avanço semafórico no ano passado.
Os dois tipos de infração também concentram a maior parte das ocorrências registradas pelos radares. Até meados de junho, Campinas somava 432,8 mil infrações flagradas por fiscalização eletrônica. Desse total, 241,4 mil, ou 56%, envolveram velocidade excessiva ou inadequada. Outras 56,3 mil, o equivalente a 13%, foram por avanço de sinal vermelho.
A Emdec afirma que o equipamento do Parque Valença foi remanejado da Rua Salles Oliveira, próximo à sede da empresa, onde a avaliação técnica indicou que o papel preventivo do radar já havia sido cumprido. Com isso, Campinas mantém o mesmo total de 144 pontos de fiscalização eletrônica ativos, sem ampliação da quantidade de radares.
As multas variam conforme a infração. Transitar acima da velocidade permitida pode gerar autuação média, grave ou gravíssima, com valores que vão de R$ 130,16 a R$ 880,41, dependendo do percentual de excesso. Avançar o sinal vermelho é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Parar sobre a faixa de pedestres é infração leve, com multa de R$ 88,38 e três pontos.
Já circular com placa sem condições de visibilidade também é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. A adulteração, remarcação ou supressão de placa também pode configurar crime previsto no Código Penal.
O QUE SERÁ FISCALIZADO
Local: Rua Manoel Machado Pereira, Parque Valença I
Sentido: Centro-bairro
Referência: altura da Rua Dr. Edgard Pereira de Souza
Início da fiscalização definitiva: segunda-feira, 6 de julho
Velocidade máxima: 50 km/h
Infrações monitoradas:
Excesso de velocidade
Avanço de sinal vermelho
Parada sobre faixa de pedestres