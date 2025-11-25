A Rodovias do Tietê interditou o km 6,5 da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia, no sentido Campinas, após as fortes chuvas do fim de semana provocarem deformações na pista. O bloqueio foi adotado por segurança e permanece até a conclusão dos trabalhos de recuperação.

Segundo a concessionária, os motoristas devem acessar a marginal no km 7 e retornar à SP-101 no km 6, percurso que já está totalmente sinalizado para evitar acidentes. Equipes atuam no local, e a operação é acompanhada pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO).

No sentido contrário, rumo a Monte Mor, o tráfego segue normal, sem restrições. A previsão é que o serviço seja concluído até quarta-feira, 26 de novembro, caso não ocorram novos episódios de chuva intensa.