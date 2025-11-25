Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar suspeito de tentativa de furto no Jardim Igaçaba, em Mogi Guaçu. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após o indivíduo ter invadido um estabelecimento comercial.

Ao ser surpreendido pelo proprietário, ele fugiu do local e, em seguida, invadiu uma residência próxima. A vítima, moradora da casa, informou à PM que o invasor ainda estava dentro do imóvel. Imediatamente, a equipe iniciou buscas e localizou o suspeito escondido em um dos quartos.

Durante a abordagem, os militares constataram que o homem não portava nenhum objeto furtado, mas apresentava forte odor de bebida alcoólica e se comportava de forma agressiva.