A Câmara de Campinas vai encerrando 2025 com o que talvez seja o ano mais turbulento, errático e politicamente destrutivo de sua história recente. E a abertura unânime da Comissão Processante contra Otto Alejandro não foi apenas mais um capítulo: foi o ponto máximo de uma escalada de crises que expôs a desorganização política, a incapacidade de contenção interna e, sobretudo, a perda de controle sobre a própria imagem.

Para entender a dimensão do que ocorreu na semana passada, é preciso voltar à segunda-feira da semana passada. Naquele dia, a Câmara mostrou que não havia vontade política real — especialmente entre parlamentares da base governista — para aprovar o pedido de Comissão Processante contra Otto. A denúncia era gravíssima, mas o comportamento do plenário revelava hesitação, constrangimento e, principalmente, resistência a enfrentar o caso. A sessão foi marcada por pressão nas galerias, tumulto e discursos quase inaudíveis.

A manobra que encerrou a sessão por falta de quórum não foi coincidência. Foi um movimento cirúrgico dos vereadores que desejavam evitar que o pedido fosse votado e arquivado. Se a CP caísse naquela segunda, o rito morreria ali — e a Câmara se veria marcada por um gesto que, hoje, seria indefensável.