A Rede Mário Gatti deu início à sua campanha de Natal 2025, intitulada Natal que acolhe: cuidar é o melhor presente. O objetivo é levar acolhimento, humanização e união a pacientes, acompanhantes e colaboradores durante as celebrações de fim de ano. As ações incluem a arrecadação de brinquedos para crianças internadas e um concurso de decoração natalina entre os setores administrativos.

A campanha pretende presentear crianças e adolescentes de 1 mês a 14 anos que estarão internados nas unidades da rede. Podem ser doados brinquedos novos de qualquer tipo.

“A ação busca estimular a solidariedade e o envolvimento dos colaboradores, voluntários e comunidade, reforçando os valores de empatia e humanização que norteiam o cuidado na instituição”, afirmou Lucimeire Martini, coordenadora do setor de Humanização.