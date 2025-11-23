A Rede Mário Gatti deu início à sua campanha de Natal 2025, intitulada Natal que acolhe: cuidar é o melhor presente. O objetivo é levar acolhimento, humanização e união a pacientes, acompanhantes e colaboradores durante as celebrações de fim de ano. As ações incluem a arrecadação de brinquedos para crianças internadas e um concurso de decoração natalina entre os setores administrativos.
A campanha pretende presentear crianças e adolescentes de 1 mês a 14 anos que estarão internados nas unidades da rede. Podem ser doados brinquedos novos de qualquer tipo.
“A ação busca estimular a solidariedade e o envolvimento dos colaboradores, voluntários e comunidade, reforçando os valores de empatia e humanização que norteiam o cuidado na instituição”, afirmou Lucimeire Martini, coordenadora do setor de Humanização.
As doações podem ser entregues até 17 de dezembro no Setor de Humanização, localizado no térreo do prédio administrativo do Hospital Mário Gatti (Av. Prefeito Faria Lima, 340, Parque Itália), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
A distribuição dos presentes contará com a presença do Papai Noel e personagens natalinos e ocorrerá nas seguintes datas:
- 16 de dezembro: UPAs (Unidades de Pronto Atendimento)
- 17 de dezembro: Unidade Pediátrica Mário Gattinho
- 18 de dezembro: Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Ouro Verde)
Concurso de Decoração
Para os colaboradores, a programação inclui o Concurso de Decoração de Natal. As inscrições para os setores administrativos começaram em 20 de novembro e seguem até 5 de dezembro.
A avaliação acontecerá entre 8 e 12 de dezembro, considerando critérios como criatividade, espírito natalino, sustentabilidade e integração da equipe. Os três primeiros colocados receberão troféus, e o resultado será divulgado em 19 de dezembro.