20 de novembro de 2025
ROUBO NO IGUATEMI

Assalto com tiros no Iguatemi termina com três suspeitos presos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Assalto com troca de tiros provoca pânico no Iguatemi; três suspeitos são presos, um é baleado e veículos usados na fuga são apreendidos.
Assalto com troca de tiros provoca pânico no Iguatemi; três suspeitos são presos, um é baleado e veículos usados na fuga são apreendidos.

Um assalto a uma joalheria do Shopping Iguatemi Campinas causou pânico na tarde desta quinta-feira (20) após indivíduos armados invadirem o estabelecimento e efetuarem disparos, levando clientes a correrem pelos corredores do centro de compras. A ação ocorreu por volta das 17h25 e provocou grande mobilização das forças de segurança.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os criminosos fugiram inicialmente em um Fiat Cronos branco, roubado momentos antes no estacionamento do próprio shopping. Durante a fuga, o grupo abandonou um Kia Cerato na estrada entre Campinas e Pedreira. Já um terceiro veículo, um Honda Civic com marcas de tiros, foi localizado pela Polícia Militar na Avenida Mário Garneiro e encaminhado para perícia.

As equipes da PM, com apoio da Guarda Civil Municipal, acompanharam o Fiat Cronos até Pedreira, onde um dos suspeitos tentou escapar a pé. Dois envolvidos foram presos no local, enquanto um terceiro foi capturado pela Guarda Municipal pouco depois. Um dos criminosos foi baleado, recebeu atendimento preliminar dentro do shopping e depois foi levado pelo resgate para atendimento médico.

No total, três suspeitos foram detidos. Os veículos utilizados pelo grupo foram apreendidos e encaminhados para perícia. As forças de segurança seguem em busca de outros possíveis envolvidos e para confirmar se houve roubo de joias ou outros itens. A SSP informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço das investigações.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a correria de consumidores, além da presença massiva de policiais no interior do Iguatemi e a prisão de ao menos um dos suspeitos.

Nota à imprensa

O Iguatemi Campinas informa que registrou uma ocorrência na tarde desta quinta-feira, 20/11, em uma de suas operações. O empreendimento acionou imediatamente as autoridades competentes, que encerraram o caso. O shopping esclarece que todos os clientes e colaboradores estão bem e em segurança, e reforça que está contribuindo com as investigações. O shopping segue funcionando até as 20h.

