Um assalto a uma joalheria do Shopping Iguatemi Campinas causou pânico na tarde desta quinta-feira (20) após indivíduos armados invadirem o estabelecimento e efetuarem disparos, levando clientes a correrem pelos corredores do centro de compras. A ação ocorreu por volta das 17h25 e provocou grande mobilização das forças de segurança.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os criminosos fugiram inicialmente em um Fiat Cronos branco, roubado momentos antes no estacionamento do próprio shopping. Durante a fuga, o grupo abandonou um Kia Cerato na estrada entre Campinas e Pedreira. Já um terceiro veículo, um Honda Civic com marcas de tiros, foi localizado pela Polícia Militar na Avenida Mário Garneiro e encaminhado para perícia.

As equipes da PM, com apoio da Guarda Civil Municipal, acompanharam o Fiat Cronos até Pedreira, onde um dos suspeitos tentou escapar a pé. Dois envolvidos foram presos no local, enquanto um terceiro foi capturado pela Guarda Municipal pouco depois. Um dos criminosos foi baleado, recebeu atendimento preliminar dentro do shopping e depois foi levado pelo resgate para atendimento médico.