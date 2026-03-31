Um homem foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (30) na principal via de acesso ao bairro Nova Campinas, em Cosmópolis.

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O corpo apresentava uma perfuração na região da nuca, indicando que o crime pode ter ocorrido durante a madrugada.

Moradores e comerciantes localizaram a vítima por volta das 9h30. A área, de grande fluxo de veículos, teve parte dos vestígios comprometida antes da chegada das equipes. O homem aparentava ter entre 25 e 30 anos e não portava documentos.