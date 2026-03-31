31 de março de 2026
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HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto com perfuração na nuca em Cosmópolis

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Corpo com ferimento na nuca foi encontrado em via movimentada; carro queimado pode estar ligado ao crime.
Corpo com ferimento na nuca foi encontrado em via movimentada; carro queimado pode estar ligado ao crime.

Um homem foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (30) na principal via de acesso ao bairro Nova Campinas, em Cosmópolis.

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O corpo apresentava uma perfuração na região da nuca, indicando que o crime pode ter ocorrido durante a madrugada.

Moradores e comerciantes localizaram a vítima por volta das 9h30. A área, de grande fluxo de veículos, teve parte dos vestígios comprometida antes da chegada das equipes. O homem aparentava ter entre 25 e 30 anos e não portava documentos.

A Polícia Civil acionou a perícia, que deverá confirmar a causa da morte e esclarecer a dinâmica do crime. Apesar da preservação do local, a movimentação anterior pode dificultar a coleta de evidências.

Durante as investigações, um novo elemento chamou a atenção: um carro com registro em Paulínia foi encontrado abandonado nas proximidades do Trevo da Coca-Cola, com marcas de tentativa de incêndio.

Ao lado do veículo, foram localizados roupas e materiais inflamáveis, que teriam sido usados na tentativa de queimar o automóvel.

A polícia trabalha com a hipótese de que o carro esteja ligado ao homicídio e não descarta que a vítima tenha relação com Paulínia.

O caso segue sob investigação para identificar a autoria e a motivação do crime.

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