A decisão de retirar 52 bancas comerciais de áreas históricas do Centro de Campinas ganhou um novo capítulo nesta terça-feira, com o apoio formal de entidades representativas do setor produtivo e da sociedade civil.

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Organizações como ACIC, Ciesp, Sindivarejista, CDL e Sindilojas, entre outras, divulgaram uma moção conjunta em defesa da medida adotada pelo Condepacc, que determinou a retirada das estruturas instaladas em áreas tombadas.

No documento, as entidades reforçam a importância da preservação urbana. “Reconhecemos a relevância da preservação do patrimônio histórico, cultural e urbanístico da cidade, nos termos da legislação vigente, como instrumento essencial à valorização da identidade local e ao desenvolvimento urbano sustentável”, destaca o texto.