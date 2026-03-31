A Emdec iniciou uma força-tarefa no Centro de Campinas para coibir o uso irregular da Zona Azul Digital e aumentar a rotatividade das vagas de estacionamento.

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Com apoio de viaturas equipadas com tecnologia de reconhecimento de placas (OCR), a operação identificou veículos que permaneciam por longos períodos nas vagas rotativas e acumulavam histórico recorrente de infrações.

Um dos casos mais emblemáticos foi o de uma caminhonete Ford Courier, localizada na rua Dr. Costa Aguiar, com quase 50 infrações e cerca de R$ 13 mil em multas, além de licenciamento vencido desde 2020. Para tentar evitar a fiscalização, o veículo circulava com a tampa traseira abaixada, ocultando a placa.