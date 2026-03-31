A Emdec iniciou uma força-tarefa no Centro de Campinas para coibir o uso irregular da Zona Azul Digital e aumentar a rotatividade das vagas de estacionamento.
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Com apoio de viaturas equipadas com tecnologia de reconhecimento de placas (OCR), a operação identificou veículos que permaneciam por longos períodos nas vagas rotativas e acumulavam histórico recorrente de infrações.
Um dos casos mais emblemáticos foi o de uma caminhonete Ford Courier, localizada na rua Dr. Costa Aguiar, com quase 50 infrações e cerca de R$ 13 mil em multas, além de licenciamento vencido desde 2020. Para tentar evitar a fiscalização, o veículo circulava com a tampa traseira abaixada, ocultando a placa.
Outro veículo, um Honda Civic, encontrado na rua Dr. Cônego Cipião, acumulava cerca de R$ 1,4 mil em débitos, com diversas autuações por não ativar o estacionamento rotativo e documentação irregular desde 2022.
Nos dois casos, houve acionamento da Guarda Municipal de Campinas e os veículos foram removidos ao Pátio Municipal.
Segundo a Emdec, a ação busca coibir práticas que prejudicam o uso coletivo das vagas. “Além do histórico de comportamentos de risco, estes condutores utilizavam as vagas da Zona Azul de forma totalmente irresponsável, permanecendo estacionados por longos períodos no celeiro rotativo e ignorando as autuações aplicadas”, afirmou o coordenador Marcelo Carpenter.
A operação foi intensificada após a identificação de um veículo com irregularidades que, posteriormente, foi constatado como produto de furto.
Infração e penalidade
Estacionar sem ativar a Zona Azul é considerado infração grave, com multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo.
Em 2025, Campinas registrou mais de 25 mil autuações por uso irregular do sistema.
Atualmente, o estacionamento rotativo conta com cerca de 1,9 mil vagas distribuídas entre o Centro, Cambuí e Guanabara, com tempo de permanência limitado conforme a região.