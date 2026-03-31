Motoristas que circulam pela avenida John Boyd Dunlop, em Campinas, devem ficar atentos a alterações no trânsito nesta quarta-feira (1º). Um trecho da via marginal será totalmente interditado ao longo do dia.

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O bloqueio será realizado pela Emdec entre 8h30 e 17h, na altura do bairro Cidade Satélite Íris, no distrito do Campo Grande.

A intervenção ocorre para a execução de uma obra da Sanasa, responsável pela interligação da rede de abastecimento.