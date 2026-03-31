31 de março de 2026
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INTERDIÇÃO VIÁRIA

Bloqueio na John Boyd Dunlop muda trânsito nesta quarta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Trecho da marginal da John Boyd Dunlop será fechado nesta quarta para obra da Sanasa na região do Satélite Íris.
Trecho da marginal da John Boyd Dunlop será fechado nesta quarta para obra da Sanasa na região do Satélite Íris.

Motoristas que circulam pela avenida John Boyd Dunlop, em Campinas, devem ficar atentos a alterações no trânsito nesta quarta-feira (1º). Um trecho da via marginal será totalmente interditado ao longo do dia.

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O bloqueio será realizado pela Emdec entre 8h30 e 17h, na altura do bairro Cidade Satélite Íris, no distrito do Campo Grande.

A intervenção ocorre para a execução de uma obra da Sanasa, responsável pela interligação da rede de abastecimento.

Durante o período de interdição, o tráfego será desviado pelas ruas Cesare Pugliese, Sérgio Guimarães Fabiano e Nagibe Mansur, rota que será sinalizada para orientar os condutores.

As linhas do transporte coletivo que atendem a região também terão alterações. Os ônibus vão operar temporariamente pela pista central da avenida, acessando o corredor após o cruzamento com a rua Lúcio Esteves e retornando à marginal antes da rua Álvaro Silveira Leite.

Um ponto provisório será implantado na faixa da direita da pista central. Para embarque, os passageiros deverão apenas atravessar da marginal até o novo local de parada, mantendo o mesmo sentido de deslocamento.

Entre as linhas afetadas estão: 123, 205, 210, 211, 212, 213, 219, 220, 227, 232, 233, 234, 235 e 243.

Agentes da Emdec estarão no local para orientar motoristas e usuários do transporte público, além de monitorar a fluidez do tráfego.

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