Motoristas que circulam pela avenida John Boyd Dunlop, em Campinas, devem ficar atentos a alterações no trânsito nesta quarta-feira (1º). Um trecho da via marginal será totalmente interditado ao longo do dia.
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O bloqueio será realizado pela Emdec entre 8h30 e 17h, na altura do bairro Cidade Satélite Íris, no distrito do Campo Grande.
A intervenção ocorre para a execução de uma obra da Sanasa, responsável pela interligação da rede de abastecimento.
Durante o período de interdição, o tráfego será desviado pelas ruas Cesare Pugliese, Sérgio Guimarães Fabiano e Nagibe Mansur, rota que será sinalizada para orientar os condutores.
As linhas do transporte coletivo que atendem a região também terão alterações. Os ônibus vão operar temporariamente pela pista central da avenida, acessando o corredor após o cruzamento com a rua Lúcio Esteves e retornando à marginal antes da rua Álvaro Silveira Leite.
Um ponto provisório será implantado na faixa da direita da pista central. Para embarque, os passageiros deverão apenas atravessar da marginal até o novo local de parada, mantendo o mesmo sentido de deslocamento.
Entre as linhas afetadas estão: 123, 205, 210, 211, 212, 213, 219, 220, 227, 232, 233, 234, 235 e 243.
Agentes da Emdec estarão no local para orientar motoristas e usuários do transporte público, além de monitorar a fluidez do tráfego.