A abertura da Comissão Processante contra o vereador Otto Alejandro (PL) não foi apenas consequência do caso de suposta violência doméstica — foi o resultado direto de uma sucessão de vídeos, episódios mal explicados, contradições e denúncias que transformaram o que seria uma sessão de difícil aprovação, na segunda-feira, em uma votação unânime nesta quarta. De segunda para quarta, o cenário mudou completamente, e não por articulação política, mas por fatos que (res)surgiram em cascata.

Até a sessão de segunda-feira, havia resistência. Muitos vereadores não queriam votar contra Otto, mas também temiam o desgaste diante da acusação. Foi naquele momento que uma manobra — discreta, porém eficaz — adiou a decisão e garantiu a sobrevivência do rito. Os defensores da abertura sabiam que, naquele dia, a CP poderia ser rejeitada. O adiamento, portanto, impediu que a porta se fechasse.

Mas a noite de segunda inaugurou um intervalo que seria fatal para Otto. Nos dois dias seguintes, uma enxurrada de vídeos veio à tona: o episódio da portaria, em que o vereador humilha uma trabalhadora e usa termos homofóbicos; o vídeo em que ameaça Guardas Municipais insinuando influência dentro do Executivo; além das divulgações sobre a confusão com o motorista de ônibus na Glicério. O que antes era um caso circunscrito à denúncia de violência doméstica se transformou em um dossiê audiovisual que impossibilitou qualquer defesa política consistente.