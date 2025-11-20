A Polícia Civil e a Polícia Militar Rodoviária cumpriram, na manhã desta quarta-feira (19), mandados de busca e apreensão contra um motociclista que divulgou vídeos circulando a até 280 km/h em rodovias do Circuito das Águas Paulista, especialmente no trecho entre Tuiuti e Amparo. Nas imagens publicadas nas redes sociais, o condutor aparece acelerando em alta velocidade e utilizando um dispositivo para ocultar a placa, dificultando a identificação do veículo.

A operação da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do DEIC Campinas ocorreu simultaneamente em Valinhos e São Bernardo do Campo. Os mandados fazem parte de uma medida cautelar que apura crimes previstos nos artigos 308 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro — que tratam de participação em corridas não autorizadas e manipulação de sinais identificadores — e nos artigos 286 e 311 do Código Penal, ligados à apologia e adulteração de identificação veicular.

Segundo a Polícia Civil, o investigado utilizava uma motocicleta de alta cilindrada para realizar manobras e alcançar velocidades superiores a 260 km/h. A conduta colocava outros motoristas em risco e repercutia nas redes sociais, onde os vídeos acumulavam grande alcance.