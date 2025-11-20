Um pedestre morreu após ser atingido por um carro na Rodovia Jornalista Francisco Aguierra Proença (SP-101), em Monte Mor, na noite desta quarta-feira (19). O atropelamento ocorreu por volta das 22h05, no km 15,5, no sentido oeste, e provocou a interdição total da pista por quase três horas.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Ford Fiesta seguia pela faixa 1 quando encontrou o pedestre sobre a pista. Sem tempo para frear ou desviar, o veículo atingiu a vítima, que permaneceu caída no local. O carro parou na área de domínio da rodovia, sem danos aos ocupantes: motorista e passageiro não se feriram.
A equipe da Unidade de Suporte Avançado confirmou a morte às 22h29. A Polícia Técnica foi acionada às 22h45, e os trabalhos de perícia se estenderam pela madrugada. A remoção do corpo ocorreu à 0h42, com liberação total da pista às 1h24. O veículo foi retirado pelo guincho leve logo depois.
A ocorrência mobilizou equipes da Rodovias do Tietê, PM Rodoviária, Guarda Municipal e peritos criminais.
As circunstâncias do atropelamento ainda serão investigadas pela Polícia Civil.
Engavetamento congestiona Bandeirantes
Artesp/Gemini
Um engavetamento envolvendo uma moto, dois carros e um caminhão deixou o trânsito lento no fim da tarde desta quarta-feira (19) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas. O acidente ocorreu no km 83, sentido norte, e causou 5 quilômetros de congestionamento.
De acordo com a Autoban, a moto seguia pela faixa 1 quando tentou mudar de faixa e atingiu a lateral de um caminhão, que deixou o local sem prestar atendimento. Na sequência, o motociclista perdeu o controle, bateu na traseira de um Fiat Palio, que acabou colidindo na lateral de um Chevrolet Onix.
Os três veículos permaneceram parados até a chegada das equipes de apoio. O motociclista teve ferimentos moderados e recebeu atendimento antes de ser levado para avaliação médica. Os ocupantes dos carros saíram ilesos.
O acidente bloqueou as faixas 1 e 2 por mais de uma hora e interditou o acostamento temporariamente. A moto foi removida ao posto da Polícia Militar Rodoviária no km 85.
A Rodovia dos Bandeirantes só voltou a fluir normalmente por volta das 20h54, após a retirada dos veículos envolvidos.