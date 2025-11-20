Um pedestre morreu após ser atingido por um carro na Rodovia Jornalista Francisco Aguierra Proença (SP-101), em Monte Mor, na noite desta quarta-feira (19). O atropelamento ocorreu por volta das 22h05, no km 15,5, no sentido oeste, e provocou a interdição total da pista por quase três horas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Ford Fiesta seguia pela faixa 1 quando encontrou o pedestre sobre a pista. Sem tempo para frear ou desviar, o veículo atingiu a vítima, que permaneceu caída no local. O carro parou na área de domínio da rodovia, sem danos aos ocupantes: motorista e passageiro não se feriram.

A equipe da Unidade de Suporte Avançado confirmou a morte às 22h29. A Polícia Técnica foi acionada às 22h45, e os trabalhos de perícia se estenderam pela madrugada. A remoção do corpo ocorreu à 0h42, com liberação total da pista às 1h24. O veículo foi retirado pelo guincho leve logo depois.