Um grave acidente na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) deixou dois mortos e um ferido na noite desta terça-feira (18), em Campinas. A batida ocorreu no km 118 e mobilizou equipes da Rota das Bandeiras, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e perícia criminal, que permaneceram na rodovia até a madrugada.
Segundo informações colhidas no local, uma Fiat Strada seguia no sentido norte quando o motorista foi surpreendido por um pedestre na faixa 1. A caminhonete atingiu o homem e, logo após o atropelamento, o condutor perdeu o controle do veículo. A Strada cruzou o canteiro central, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um bitrem que trafegava no sentido sul.
O impacto foi violento. O pedestre e o motorista da Strada morreram no local. O condutor do bitrem sofreu ferimentos moderados e foi levado ao pronto-socorro pela equipe de resgate.
Com a força da colisão, nove lâminas de defensa metálica e nove postes foram destruídos. A queda do bitrem em uma ribanceira e o rompimento do tanque espalharam óleo diesel pela pista, exigindo o uso de pó de serra e procedimentos de contenção ambiental que seguiram madrugada adentro.
A Polícia Técnica realizou a perícia por volta da 1h. A empresa responsável pela limpeza iniciou a remoção dos resíduos, mas informou que precisará retornar após a retirada do bitrem, operação que depende de um guindaste de grande porte.
O acidente provocou bloqueio total das pistas nos dois sentidos. A liberação parcial começou apenas horas depois, e o acostamento do sentido sul segue sob monitoramento.