Um grave acidente na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) deixou dois mortos e um ferido na noite desta terça-feira (18), em Campinas. A batida ocorreu no km 118 e mobilizou equipes da Rota das Bandeiras, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e perícia criminal, que permaneceram na rodovia até a madrugada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações colhidas no local, uma Fiat Strada seguia no sentido norte quando o motorista foi surpreendido por um pedestre na faixa 1. A caminhonete atingiu o homem e, logo após o atropelamento, o condutor perdeu o controle do veículo. A Strada cruzou o canteiro central, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um bitrem que trafegava no sentido sul.

O impacto foi violento. O pedestre e o motorista da Strada morreram no local. O condutor do bitrem sofreu ferimentos moderados e foi levado ao pronto-socorro pela equipe de resgate.