A Polícia Civil de Campinas cumpriu, na terça-feira (18), um mandado de busca e apreensão em um barracão localizado em Jundiaí e apreendeu um grande lote de bebidas alcoólicas falsificadas. A ação, coordenada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), resultou na apreensão de 2.955 garrafas de diversas marcas.

A operação foi motivada por uma investigação que apura a falsificação de bebidas destiladas, com foco especial no combate à contaminação por metanol. A substância, altamente tóxica, é comumente encontrada em produtos adulterados e pode causar cegueira e até a morte.

De acordo com a polícia, peritos de uma empresa especializada foram acionados no local para atestar a falsificação. Eles confirmaram que as bebidas apresentavam “características de inautenticidade”, o que significa que se tratava de produtos falsos e que não passaram pelos controles de qualidade e segurança dos fabricantes originais.