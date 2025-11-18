A linha 416 (Jardim do Lago) terá reforço a partir desta quarta-feira (19/11), após a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) identificar aumento na demanda de usuários. A frota nos horários de pico passará de cinco para seis ônibus, em dias úteis.

Com o acréscimo do veículo, o intervalo entre as viagens nos períodos de maior movimento será reduzido de 24 para 20 minutos, garantindo maior regularidade ao trajeto. A mudança inclui uma nova programação de partidas entre 5h54 e 17h34, no sentido bairro (rua Socorro), e entre 6h54 e 18h34 no Terminal Metropolitano.

A linha 416 liga o Jardim do Lago ao Terminal Metropolitano, circulando pelo Corredor Central e pelo Campinas Shopping. Em setembro, transportou em média 1,4 mil passageiros por dia em dias úteis.