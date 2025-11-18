A sessão desta segunda-feira na Câmara de Campinas expôs, mais uma vez, o velho instinto de sobrevivência parlamentar que, quando pressionado, escolhe o caminho mais conveniente: o não decidir. Era um daqueles dias em que a temperatura política já começa alta antes mesmo de o plenário encher, e o enredo se confirmou com a chegada de Otto Alejandro trazendo um calhamaço de papéis e alegando que seu caso teria sofrido um suposto revés, porém alegando que não poderia disponibilizar por conta de sigilo.

O fato é que o vereador entrou disposto a criar um ambiente de dúvida, o que interessa diretamente a ele e também aos que não queriam carregar no colo a responsabilidade de abrir uma Comissão Processante em um caso de violência doméstica, tema sempre sensível, explosivo e que exige posicionamentos que muitos evitam. Ainda assim, era nítida a pressão. A denúncia é gravíssima e os vereadores sabiam que um simples “não” à CP soaria como complacência com agressão.

O plenário se transformou em um caldeirão de hostilidades, com galerias tomadas por apoiadores do parlamentar — uma plateia disposta a confrontar qualquer vereador que ousasse defender a abertura da investigação. A bancada de esquerda passou o pequeno expediente inteiro insistindo na CP, mas enfrentando um barulho ensurdecedor. Não se tratava de divergência política — era intimidação sonora.