Um homem foi preso na segunda-feira (17) sob a acusação de tráfico de drogas no Jardim Triunfo, em Pedreira. A ação ocorreu durante patrulhamento rotineiro da Polícia Militar. De acordo com a ocorrência, os policiais flagraram o indivíduo retirando um objeto próximo a um relógio de energia e entregando-o aos ocupantes de um carro.

Ao perceberem a viatura, as pessoas envolvidas tentaram fugir, mas foram abordadas. O veículo era um transporte por aplicativo. Em depoimento, o motorista e o passageiro confirmaram que estavam no local para a compra de drogas, destinadas ao uso do passageiro.

Durante a vistoria no carro, os militares encontraram quatro porções de crack sob o tapete do passageiro. Os policiais retornaram ao ponto da suposta venda, onde localizaram o suspeito. Questionado, ele teria dito aos PMs que vendia drogas para sustentar a própria família.