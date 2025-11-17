A Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Campinas analisou e aprovou requerimento do pedido para abertura de Comissão Processante contra o vereador Otto Alejandro (PL), sob acusação de possível quebra de decoro parlamentar.

Segundo o parecer da Procuradoria, o processo atende os requisitos do decreto federal número 201/67, norma que rege a responsabilidade de prefeitos e vereadores, e está apto para ser votado durante a Reunião Ordinária desta segunda-feira.

Para a denúncia ser aceita, é necessária a concordância por maioria simples dos parlamentares presentes no plenário. Se for recebida, a Comissão Processante será constituída por três vereadores definidos por sorteio. Caso contrário, será arquivada.