O que era para ser um agradável almoço de domingo virou frustração no Mercado Municipal de Campinas. Recém-inaugurado após reforma e ampliação, o mezanino gastronômico — um dos principais atrativos da revitalização do espaço — se tornou inacessível para parte dos visitantes devido à inoperância dos elevadores, único meio disponível para quem não pode subir as escadas.

No fim de semana, familiares que buscavam conhecer os novos restaurantes instalados no piso superior não conseguiram acessar o local. A falha nos equipamentos afetou diretamente pessoas com mobilidade reduzida, como ocorreu com a mãe de Arthur Clemente.

O visitante relata que foi ao Mercadão especialmente para apresentar o novo espaço à mãe, mas encontrou os dois elevadores fora de funcionamento. “Quero registrar minha indignação sobre o acontecido hoje (domingo): convidei minha mãe, que tem mobilidade reduzida, para almoçar em algum dos novos bares do Mercado Municipal de Campinas. Só que os dois elevadores estavam quebrados. Ela não sobe escada e tivemos que ir embora. Inaceitável isso. Acessibilidade zero! Foi constrangedor”, disse.