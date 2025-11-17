17 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACESSIBILIDADE

Falha em elevadores frustra visitantes no Mercadão

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Equipamentos inoperantes impediram acesso de pessoas com mobilidade reduzida ao novo mezanino gastronômico do Mercado Municipal de Campinas.
Equipamentos inoperantes impediram acesso de pessoas com mobilidade reduzida ao novo mezanino gastronômico do Mercado Municipal de Campinas.

O que era para ser um agradável almoço de domingo virou frustração no Mercado Municipal de Campinas. Recém-inaugurado após reforma e ampliação, o mezanino gastronômico — um dos principais atrativos da revitalização do espaço — se tornou inacessível para parte dos visitantes devido à inoperância dos elevadores, único meio disponível para quem não pode subir as escadas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No fim de semana, familiares que buscavam conhecer os novos restaurantes instalados no piso superior não conseguiram acessar o local. A falha nos equipamentos afetou diretamente pessoas com mobilidade reduzida, como ocorreu com a mãe de Arthur Clemente.

O visitante relata que foi ao Mercadão especialmente para apresentar o novo espaço à mãe, mas encontrou os dois elevadores fora de funcionamento. “Quero registrar minha indignação sobre o acontecido hoje (domingo): convidei minha mãe, que tem mobilidade reduzida, para almoçar em algum dos novos bares do Mercado Municipal de Campinas. Só que os dois elevadores estavam quebrados. Ela não sobe escada e tivemos que ir embora. Inaceitável isso. Acessibilidade zero! Foi constrangedor”, disse.

Segundo ele, um funcionário teria relatado que a pane não seria inédita: “Um funcionário nos disse que os elevadores quebram, porque são usados habitualmente para subir mercadorias para os restaurantes”.

A reforma do Mercado Municipal, entregue recentemente pela Prefeitura de Campinas, incluiu a construção de um mezanino de 450 m² com três estabelecimentos, modernização das instalações e novas estruturas de circulação para ampliar o fluxo de visitantes. A expectativa era transformar o Mercadão em mais um polo gastronômico do Centro.

A falta de operação dos elevadores, porém, dificulta o acesso ao novo piso para idosos, pessoas com deficiência e usuários em recuperação ou com limitações temporárias — justamente um dos públicos mais frequentes do Mercado Municipal.

Sobre os elevadores do Mercadão, a Setec enviou o seguinte posicionamento para o Portal Sampi Campinas:

  • Nesta segunda-feira, 17/11, dois elevadores estão em funcionamento;
  • No final de semana, estes dois elevadores quebraram e ficaram parados por um período, até a chegada da manutenção
  • O espaço conta com 4 elevadores para acesso ao mezanino e, em breve, todos estarão acionados;
  • A obra foi realizada com todos os dispositivos de acessibilidade, incluindo a instalação dos novos elevadores.

Comentários

Comentários