O Polo Shopping Indaiatuba iniciou sua aguardada programação de fim de ano com a Chegada do Papai Noel, em um grande show no estacionamento, e a Promoção de Natal, com sorteio de 14 prêmios para quem fizer compras no estabelecimento.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A Promoção de Natal do Polo Shopping Indaiatuba começou no dia 13 de novembro, trazendo como prêmios para sorteio: um carro Volkswagen Tera, três viagens para o Iberostar Waves Bahia, cinco scooters elétricas NXT JAYA e cinco iPhones modelo 17.
Para participar da ação, o cliente deve juntar R$ 350 em compras nas lojas participantes, atendendo às regras do regulamento, e fazer o seu cadastro na Promoção para receber um cupom e concorrer ao sorteio. São válidas compras realizadas entre os dias 13 de novembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026. O sorteio acontecerá no dia 14 de janeiro de 2026.
Este ano, a Promoção traz uma bonificação especial para os clientes que fizerem suas compras em novembro, na ação chamada “Black November”: nas compras realizadas de 13 a 30 de novembro de 2025, os cupons serão triplicados. A partir do dia 1º de dezembro de 2025, os clientes contam com outro benefício: cupons dobrados nas compras feitas de segunda a quinta-feira.
“A programação de Natal do Polo Shopping é a mais abrangente de Indaiatuba, reunindo diversas atrações pensadas para encantar e divertir o público, além de oferecer benefícios concretos aos clientes que realizam suas compras no Shopping, como os 14 prêmios que estamos sorteando este ano, todos muito desejados pelos nossos clientes. Nosso propósito é proporcionar experiências inesquecíveis para as famílias, mantendo sempre a praticidade nas compras de fim de ano”, destaca Andréa Fernandes, gerente de marketing do empreendimento.
Decoração
Este ano, o tema da decoração do Polo Shopping Indaiatuba é “Parque de Natal”. O cenário é inspirado nos parques de diversões e tem como atrações principais um Carrossel vintage e um Trenzinho para as crianças. O valor para brincar em cada uma das atrações é R$ 10,00. A decoração também conta com brinquedos gratuitos, como Xícaras giratórias e Escorregador, além de vários espaços para fotos.