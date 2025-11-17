O Polo Shopping Indaiatuba iniciou sua aguardada programação de fim de ano com a Chegada do Papai Noel, em um grande show no estacionamento, e a Promoção de Natal, com sorteio de 14 prêmios para quem fizer compras no estabelecimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Promoção de Natal do Polo Shopping Indaiatuba começou no dia 13 de novembro, trazendo como prêmios para sorteio: um carro Volkswagen Tera, três viagens para o Iberostar Waves Bahia, cinco scooters elétricas NXT JAYA e cinco iPhones modelo 17.

Para participar da ação, o cliente deve juntar R$ 350 em compras nas lojas participantes, atendendo às regras do regulamento, e fazer o seu cadastro na Promoção para receber um cupom e concorrer ao sorteio. São válidas compras realizadas entre os dias 13 de novembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026. O sorteio acontecerá no dia 14 de janeiro de 2026.