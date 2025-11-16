16 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Homem de 39 anos morre atropelado na Dom Pedro I, em Campinas

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Acidente aconteceu na noite de sábado, 15, na Rodovia D. Pedro I
Acidente aconteceu na noite de sábado, 15, na Rodovia D. Pedro I

Um homem de 39 anos morreu após ser atropelado na noite de sábado, 15, na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas.

Segundo a Rota das Bandeiras, concessionária que administra o trecho, ele foi atingido por dois carros a poucos metros de uma passarela de pedestres.

O acidente aconteceu por volta das 21h15, na altura do km 144. Equipes de resgate foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre os motoristas envolvidos no atropelamento. 

A pista chegou a ficar parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência.

