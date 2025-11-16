Um homem de 39 anos morreu após ser atropelado na noite de sábado, 15, na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas.
Segundo a Rota das Bandeiras, concessionária que administra o trecho, ele foi atingido por dois carros a poucos metros de uma passarela de pedestres.
O acidente aconteceu por volta das 21h15, na altura do km 144. Equipes de resgate foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.
Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre os motoristas envolvidos no atropelamento.
A pista chegou a ficar parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência.