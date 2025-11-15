Uma mulher de 27 anos foi presa pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (14) após descumprir medida protetiva e ameaçar a própria mãe no Jardim Andrade, em Pedreira.

De acordo com o registro policial, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violação da medida protetiva que a mãe da suspeita possuía contra ela. A vítima relatou que a filha invadiu a residência usando força física.

No local, os policiais encontraram a mulher no sofá, aparentando estar sob efeito de drogas. Diante da presença da equipe, ela teria feito ameaças de morte contra a mãe, afirmando que iria triturá-la e cortar seu pescoço por ter chamado a polícia.