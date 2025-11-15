A semana teve de tudo e terminou com um movimento inesperado no tabuleiro político de Campinas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, o “Dr. Hélio”, de 75 anos, aparece ao lado do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), que anuncia a visita do médico à sede nacional do PSDB, em Brasília, e o convida publicamente a integrar o partido de olho nas eleições de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No registro, Aécio — apontado como futuro presidente nacional do PSDB — fala em reforçar as fileiras tucanas com o ex-prefeito. Dr. Hélio, por sua vez, agradece, diz ter sido convidado e abraça efusivamente o deputado, sem confirmar de forma explícita a filiação, mas deixando clara a intenção de voltar ao cenário eleitoral. O gesto recoloca seu nome no radar da política campineira após mais de uma década afastado dos cargos públicos.

Fora da Prefeitura desde 2011, quando teve o mandato cassado em meio ao chamado “Caso Sanasa”, escândalo de corrupção envolvendo a empresa de saneamento, Dr. Hélio passou a ficar recluso e a atuar nos bastidores. Sua biografia, porém, segue diretamente ligada à história recente da cidade.